Cu preţuri tot mai mari în supermarket şi cu motorina care se apropie de 9 lei, tot mai mulţi români fac turism de nevoie. Merg în Bulgaria pentru cumpărături: alimente, detergenţi, carburanţi şi provizii de tutun şi alcool.

Fără graniţe, dar cu lucrări la pod, oraşul Ruse e acum la o oră, cel mult două de Capitală. În weekend mai ales, tot mai multi români fac o plimbare de voie, de nevoie la vecinii bulgari pentru cumpărături.

"Suntem într-un supermarket din Ruse, o să cumpărăm de aici mai multe produse să vedem ce preţuri au în comparaţie cu cele de la noi. O să începem cu apa. O sticlă de apă - 0,59 de euro. O să iau un bax.", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Apa e ceva mai ieftină peste Dunăre, dar diferenţa creşte la produse care la noi au "taxă de viciu".

O sticlă de suc la 1 litru şi jumătate costă la bulgari 3 lei şi 60 de bani, la jumate faţă de România. Iar 4 doze de bere sunt 15 lei în Bulgaria, cu 10 lei mai puţin decât la noi.

"O să mergem să luăm şi câteva fructe şi legume. O sacoşă de cartofi de 2,5 kilograme costă 2,04 euro. Bun. Şi de asemenea o să mai luăm morcovi. O pungă de un kilogram de morcovi - 1,78 de euro."

Rând pe rând umplem coşul de cumpărături şi constatăm că vecinii bulgari au preţuri mai mici, în ciuda faptului că de la anul vor trece la euro, iar preţurile acum sunt deja afişate în ambele monede

"Am făcut şi calculul. Pentru toate aceste produse cumpărate plătim în Bulgaria 50 de euro.",a adăugat Mădălina Chiţac.

"Acelaşi supermarket, dar în Giurgiu. Am pus în cărucior aceleaşi produse. Pentru ele plătim la noi în ţară 303 lei, cu aproximativ 50 de lei mai mult decât în Bulgaria."

Sunt români care merg la Ruse doar pentru ţigări. Diferenţa e cam de 10 lei la un pachet. Un viciu extrem de costisitor la noi.

"Noi la două săptămâni venim aici şi luăm tutun, benzină şi tot ce mai este necesar.", a adăugat o doamnă.

Reporter: Câtă economie faceţi? Aţi calculat vreodată?

Femeie: Am calculat la tutun,1500 de lei pe lună.

Nu puteam să ne întoarcem în ţară fără un full de carburant. Aici diferenţa de preţ e tot în favoarea lor.

"Staţia de alimentare Lukoil din oraşul Ruse. Aici un litru de benzină standard se vinde cu 2,42 de leva, iar unul de motorină cu 2,51 leva. În lei asta înseamnă că aici un litru de benzina costă 6,30 lei, iar unul de motorina puţin peste 6,50 lei.", a menţionat Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Criza Lukoil nu pare să îi fi afectat pe bulgari, deşi rafinăria rusă acoperă 80% din necesarul de combustibil al ţării. Specialiştii cred că preţurile peste graniţă nu vor creşte semnificativ în viitor, asta pentru că oficiliaii de la Sofia au obţinut o amânare a sancţiunilor până în aprilie 2026. România trebuie să tranşeze problema până pe 13 decembrie.

