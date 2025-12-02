Rapperul american Poorstacy, pe numele real Carlito Milfort, a murit pe neașteptate la doar 26 de ani, în urma unei "urgențe medicale" petrecute într-un hotel din Florida, scrie Mediafax. Artistul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îl salveze, iar cauza morții rămâne, deocamdată, necunoscută.

Rapperul Poorstacy a murit la 26 de ani. A fost găsit în stare gravă într-un hotel din Florida - Instagram | @poorstacy

Vedeta muzicii rap, Poorstacy, a murit la vârsta de 26 de ani, după ce ar fi suferit "o urgență medicală" într-o cameră de hotel. Muzicianul, al cărui nume real este Carlito Milfort, a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit. Nu a fost dezvăluită cauza decesului, deoarece oficialii continuă să investigheze, potrivit express.co.

Originar din Palm Beach, Florida, cântărețul se afla într-un hotel din zona Boca Raton când a murit. Un angajat al hotelului a declarat pentru TMZ că el s-a cazat cu o femeie și un copil mic și că a stat în complex timp de 10 zile înainte de moartea sa.

Muzica rapperului foarte popular a combinat influențe din hip-hop, punk rock și heavy metal. A lansat două albume de studio, două EP-uri și a fost inclus pe coloana sonoră a filmului nominalizat la premiile Grammy, Bill & Ted Face the Music. Cântărețul a lucrat îndeaproape cu un prieten și cu emblematicul baterist Blink-182, Travis Barker, o mare parte din cariera sa.

Ultima postare, în urmă cu trei luni şi jumătate

Ultima sa postare pe Instagram a fost publicată în urmă cu trei luni și jumătate. Aceasta conținea trei fotografii cu el în interiorul unei mașini, una dintre ele înfățișând și un copil.

Decesul s-a produs sâmbătă, dar informația a devenit publică abia după câteva zile. După confirmare, fanii s-au grăbit să-i aducă un omagiu.

"Omule, ce naiba m-ai ajutat să trec prin niște vremuri întunecate pe vremuri... Odihnește-te în pace, frate. Sper să găsești o rezolvare oriunde te-ai afla", a scris un fan.

"Muzica ta mi-a ținut companie în timp ce luptam cu o dependență puternică la începutul anilor 2020, îmi pare rău să te văd plecând, omule, dar voi fi mereu recunoscător pentru muzica ta", a adăugat altul.

