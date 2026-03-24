Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă că declanşarea războiului cu Iranul a fost ideea şefului Pentagonului, Pete Hegseth. "Şi ai spus: 'Hai s-o facem, pentru că nu îi putem lăsa să aibă o armă nucleară'", a relatat Trump în timpul unei conferinţe, în Tennessee. Administraţia Trump a sugerat în repetate rânduri că Iranul ar fi foarte aproape de a dezvolta arme nucleare şi a insistat asupra distrugerii programului nuclear iranian, scrie Daily Mail.

Luni, la o conferință din Tennessee, Donald Trump a vorbit despre procesul prin care a luat decizia de a porni războiul cu Iranul.

"Am sunat mai mulți dintre oamenii noștri extraordinari... și le-am spus: 'Haideți să vorbim. Avem o problemă în Orientul Mijlociu. Avem o țară numită Iran care, de 47 de ani, a fost un promotor al terorii și este aproape de a obține o armă nucleară'", a relatat Trump, citat de Daily Mail.

Întorcându-se către secretarul Apărării, aflat în dreapta sa, Trump a adăugat: "Și Pete, cred că tu ai fost primul care a intervenit. Și ai spus: 'Hai s-o facem, pentru că nu îi putem lăsa să aibă o armă nucleară'".

Hegseth a schițat un zâmbet stânjenit, în timp ce președintele american a continuat să vorbească despre negocierile în curs cu Iranul, susținând că acestea "au început aseară".

Trump susţine că sunt "şanse foarte mari" să pună capăt războiului

"Cred că sunt foarte bune. Ei vor pace, au fost de acord că nu vor avea o armă nucleară, știți, dar vom vedea. Trebuie dus la capăt. Dar aș spune că există şanse foarte mari", a mai spus liderul american Donald Trump.

Președintele SUA a adăugat că Israelul "a fost un partener excelent în această luptă".

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care războiul, ajuns acum în a patra săptămână, provoacă haos în regiune și tulburări economice la nivel global. Conflictul dintre SUA și Iran privind accesul la Strâmtoarea Hormuz a intrat într-o etapă critică, experții avertizând că economia mondială se află sub "o amenințare majoră".

În ciuda consecințelor economice, Washingtonul insistă că războiul este un succes covârșitor.

Săptămâna trecută, Pete Hegseth a criticat dur presa și aliații Americii pentru ceea ce a numit "sindromul Trump Derangement". Secretarul Apărării a atacat jurnaliștii care "vor ca președintele Trump să eșueze", dar a spus că poporul american "știe mai bine".

De asemenea, el a criticat "aliații nerecunoscători din Europa", susținând că întreaga lume "ar trebui să spună un singur lucru președintelui Trump: Mulțumim".

Hegseth, mai nepopular ca niciodată în rândul americanilor

Între timp, membri ai Cabinetului lui Trump, inclusiv Hegseth, au înregistrat o scădere vizibilă a popularității în ultimele săptămâni.

Potrivit unui sondaj Daily Mail/JL Partners, secretarul Apărării este acum cel mai nepopular membru al Cabinetului, la egalitate, cu un rating net de aprobare de minus 10.

Popularitatea lui Hegseth a scăzut cu 10 puncte din 28 februarie, ziua primelor lovituri împotriva Iranului.

Alți oficiali care au înregistrat scăderi importante sunt cei implicați direct în războiul cu Iranul.

