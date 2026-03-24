Iranul a publicat imagini cu ceea ce susţine că este al 75-lea val de atacuri asupra Israelului. Potrivit imaginilor care circulă pe reţelele sociale, rachetele ar fi fost inscripţionate cu imaginea premierului spaniol Pedro Sanchez. Autocolantele, scrise atât în engleză, cât şi în farsi, conţin un citat atribuit lui Sánchez: "Desigur, acest război nu este doar ilegal, ci şi inuman. Mulţumim, domnule prim-ministru".

De ce lipesc iranienii fotografii cu Pedro Sanchez pe rachetele cu care atacă Israelul: "Mulţumim" - X/@Osint613

Autocolante cu declaraţiile anti-război ale premierului spaniol Pedro Sánchez au fost lipite pe rachete iraniene îndreptate spre Israel, potrivit imaginilor apărute în presa iraniană, într-un gest de propagandă de război care arată cum opoziţia vocală a Madridului faţă de conflict a rezonat dincolo de Europa.

Autocolantele, scrise atât în engleză, cât şi în farsi, conţin un citat atribuit lui Sanchez: "Desigur, acest război nu este doar ilegal, ci şi inuman. Mulţumim, domnule prim-ministru".

Imaginile, publicae de agenţia semi-oficială iraniană Mehr, arată etichetele lipite direct pe corpurile rachetelor lansate de pe teritoriul Iranului către Israel.

Spania se opune ferm iniţiativelor lui Trump

La începutul lunii, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, l-a sfidat direct pe Donald Trump. El a susţinut o conferinţă de presă la sediul guvernului spaniol, în care a transmis că poziţia Spaniei poate fi rezumată în două cuvinte: "Nu războiului".

Sánchez lasă de înţeles că nu dă înapoi în faţa presiunilor lui Donald Trump şi cere încetarea conflictului din Orientul Mijlociu "înainte să fie prea târziu". Şeful guvernului de la Madrid a amintit că războiul din Irak din 2003 "a dus la o lume mai nesigură şi la o viaţă mai grea".

