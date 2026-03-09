Momentul în care televiziunea de stat anunță că Mojtaba Khamenei devine noul lider al Iranului

Iranul are un nou lider suprem. Fiul lui Ali Khamenei, ucis în prima zi de conflict în Orient, a fost votat să preia întreaga putere de la tatăl său - o premieră pentru regimul de la Teheran. Alegerea, deloc una pe placul administrației de la Washington, ar putea alimenta şi mai mult tensiunile din Orient. Noua numire de la Teherana venit la pachet cu o explozie de preţ a ţiţeiului. Pentru prima dată în patru ani, petrolul a depăşit 100 de dolari pe baril. Iar ostilitățile par abia la început. Peste noapte, bombardamentele au continuat în Golf.

"În urma votului decisiv al Adunării Experţilor, Marele Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei a fost ales dragul nostru lider. Dumnezeu e mare!"

De la război şi doliu, la muzică, urale şi ropote de aplauze. Aşa a fost primită la Teheran alegerea lui Mojtaba Khamenei în funcţia de lider suprem al ţării. În plină stradă, oamenii au imortalizat momentul cu telefoanele mobile şi au fluturat steaguri iraniene.

Mojtaba Khamenei, al treilea lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei a fost ales de Adunarea Experților, formată din 88 de clerici șiiți de rang înalt şi a devenit, astfel, al treilea lider suprem al Iranului. Spre deosebire de tatăl său, a ales să păstreze discreţia tot timpul. Cleric, profesor de teologie şi un apropiat al Corpului Gărzilor Revoluţionare, acesta a coordonat totul din biroul tatălui său. Nu a deţinut niciodată vreo funcţie în guvern, şi nici nu a susţinut discursuri sau interviuri. În schimb, a avut o mare putere de influenţă în culisele regimului de la Teheran. Acum, preia conducerea nu doar ca noua autoritate religioasă și politică a Iranului, ci și ca noul comandant suprem al forțelor armate. Numirea sa marchează şi o premieră - e pentru prima dată când frâiele puterii trec de la tată la fiu.

Noua alegere vine în ciuda avertismentelor lansate de administraţia de la Washington. Donald Trump a declarat că noul lider nu va rezista mult timp dacă iranienii nu îi vor cere mai întâi aprobarea. O replică de la Teheran a venit de îndată.

"Nu vom permite nimănui să intervină în treburile noastre interne. Este treaba poporului iranian să îşi aleagă noul lider", a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Atacurile din Golf continuă

Ostilitățile din Orient nu dau semne că s-ar încheia prea curând. Prinse la mijloc, statele din Golf devin în continuare ţinte.

În Arabia Saudită, un al şaptelea soldat american a murit, iar în oraşul Al Kharj două persoane au fost ucise şi alte 12 rănite după ce un proiectil a căzut într-o zonă rezidenţială. Atacurile vin după ce, acum două zile în Dubai, un alt bărbat a fost ucis de resturile unui proiectil interceptat. Şi cerul capitalei Qatarului a fost brăzdat de rachete.

"Această greşeală de calcul a iranienilor de a ataca ţările din Golf a distrus totul. Mesajul nostru pentru iranieni este că trebuie să oprească atacurile imediat", a transmis Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, premierul Qatarului.

"Am insistat ca Iranul să înceteze imediat atacurile". Într-o convorbire telefonică cu preşedintele iranian, şi Emmanuel Macron a cerut încetarea bombardamentelor.

Ca într-un gest de sfidare, peste noapte, regimul de la Teheran a lansat un nou val de drone şi rachete în direcţia Israelului. Un proiectil a lovit centrul ţării, iar o femeie a fost rănită. Explozii au fost auzite şi în Bahrain sau Kuweit.

Petrolul depăşeşte 100 de dolari pe baril

În paralel, costurile războiului se resimt puternic, mai ales la pompă. Ieri, pentru prima dată în ultimii patru ani, petrolul a depăşit 100 de dolari pe baril.

"Preţurile vor scădea rapid odată cu eliminarea amenințării nucleare iraniene. E un preţ foarte mic de plătit pentru siguranţa şi pacea Statelor Unite şi a întregii lumi". Într-o postare pe reţeaua sa socială, Donald Trump a dat asigurări că preţul ţiţeiului va scădea rapid odată cu înlăturarea ameninţării nucleare iraniene şi că scumpirea actuală merită pentru siguranţa lumii.

Mii de români cer ajutor pentru a reveni acasă

În întreg haosul din Orientul Mijlociu sunt prinşi, în continuare, români. 14.000 au cerut până acum ajutor statului pentru a ajunge acasă. 1.500 au fost repatriaţi, iar alţi 1.000 au revenit cu zboruri comerciale. Vlad e unul dintre ei şi a povestit pentru Observator momentele groaznice prin care a trecut.

"A fost efectiv iadul de pământ. Se auzeau bombe, vibrau geamurile, soția și copilul erau foarte panicați și atunci am crezut că… n-am avut soluții. Copilașul meu acum s-a trezit și de-abia aștepta să se întâlnească cu alți copilași, cu prietenii lui, să le povestească cum a fost la război. Ca să vedeți percepția unui copil", a povestit Vlad Jipa, român revenit din Dubai.

Într-un zbor de repatriere organizat de stat 183 de români au revenit ieri din Qatar. Oamenii au fost duşi cu autocarele la Riad, iar apoi au fost cu o cursă charter la Bucureşti.

