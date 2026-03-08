Harta mondială a cifrelor are un nou punct central: România. La doar 10 ani, Kevin-Casian Bordea a stabilit un Record Mondial la adunări rapide și a surclasat competitori cu tradiție din Asia. Elevul din București face parte acum din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată la nivel național de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Egipt, Dubai, India sau Brașov. Indiferent de țară sau oraş, Kevin-Casian Bordea a urcat pe podium. Deși a uimit lumea cu viteza sa de calcul, pentru micul campion, cea mai dragă amintire rămâne prima confirmare de acasă.

Reporter: Care e cel mai mai important premiu din cele pe care le vedem aici?

Kevin Casian: Ăsta, la România. Pentru că a fost prima dată când am fost cel mai bun dintre toți la categoria respectivă și e mare trofeul și mă simt foarte fericit.

Aritmetica mentală, antrenament pentru performanță

Drumul spre excelență a fost o luptă contra cronometru. Miza a crescut de la o etapă la alta, iar Kevin a învățat să își stăpânească emoțiile în fața celor mai grele calcule.

"Avem Horus Nouă în Egipt, în care am câștigat titlul de campion. Am avut emoţii. Au fost şi mai grele şi mai uşoare. A fost Horus 10, unde am participat la o altă categorie. La o nouă categorie mai grea. Am avut emoții că a fost prima dată la o categorie, la categoria respectivă", a povestit Kevin Casian Bordea, campion.

Succesul nu apare din întâmplare. La centrul SmartyKids, aritmetica mentală este un antrenament complex pentru viață, nu doar un simplu exercițiu de matematică.

"Este o tehnică ce i-a adus cumva performanțe academice, dar și beneficii importante pe termen lung, de la concentrare sporită, viteză de gândire, încredere în sine și disciplină", a explicat Alina Tene, manager centru educaţional.

Mii de exerciții și ore de pregătire

Această disciplină înseamnă mii de exerciții și ore de studiu. Mama lui Kevin îi este cel mai mare sprijin și a transformat pasiunea fiului ei într-o misiune de familie.

"Lucrează constant, două, trei ore pe zi, pe săptămână. Înainte de campionate și de olimpiade are perioade foarte, foarte concentrate unde se pregătește intens. Din primul moment în care am văzut că își dorește, mi-am dorit să-l susțin și vreau să fac tot ce pot în continuare, absolut orice pot să-l susțin să poată merge la orice campionat", a declarat Lavinia Ezaru, mama lui Kevin.

Record mondial și planuri pentru noi competiții

Cu un Record Mondial în palmares și titlul de vicecampion la înmulțiri, Kevin privește deja spre noi trofee. Datorită performanțelor înregistrate, Kevin-Casian a fost înscris în Campania "100 de tineri pentru Dezvoltarea României" - proiect derulat la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

"Eu ştiu că toată lumea e mândră de mine şi din cauza asta sunt şi eu fericit. Eu vreau să devin din ce în ce mai bun și să particip la cât mai multe competiții, olimpiade, campionate, poate concursurile posibile", a mai spus Kevin.

Specialiștii descriu profilul său ca fiind cel al unui "arhitect al vitezei și preciziei" - un copil care reușește să mențină acuratețea perfectă sub presiunea timpului și să se adapteze imediat la formate diferite de concurs, de la probe de viteză la calcule mixte complexe.

