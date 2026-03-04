Negocieri la sânge între PSD şi PNL pe tema bugetului. Liderii Coaliţiei se întâlnesc în această dimineaţă pentru a încerca să ajungă la un acord final pe împărţirea baniilor.

Ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt Munca, Educația, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea și Dezvoltarea. Majoritatea, însă, vor primi mai puțini bani față de anul trecut.

Liderii PSD ameninţă că vor rupe Coaliţia dacă ajutoarele sociale pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile nu vor fi incluse în Buget

Pachetul PSD are un impact de 3,5 miliarde lei, dar Ministerul Finanţelor are la dispozitie doar 1,5 miliarde de lei.

Articolul continuă după reclamă

Liderii PSD ameninţă că, fără pachetul social, nu vor vota Bugetul şi vor cere schimbarea premierului Bolojan şi eliminarea USR de la guvernare.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰