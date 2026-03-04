Antena Meniu Search
Negocieri la sânge între PSD şi PNL pe tema bugetului. Liderii Coaliţiei se întâlnesc în această dimineaţă pentru a încerca să ajungă la un acord final pe împărţirea baniilor.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 07:46

Ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt Munca, Educația, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea și Dezvoltarea. Majoritatea, însă, vor primi mai puțini bani față de anul trecut.

Liderii PSD ameninţă că vor rupe Coaliţia dacă ajutoarele sociale pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile nu vor fi incluse în Buget

Pachetul PSD are un impact de 3,5 miliarde lei, dar Ministerul Finanţelor are la dispozitie doar 1,5 miliarde de lei.

Liderii PSD ameninţă că, fără pachetul social, nu vor vota Bugetul şi vor cere schimbarea premierului Bolojan şi eliminarea USR de la guvernare.

