Dennis Man, al 10-lea gol în tricoul lui Eindhoven şi al 4-lea în ultimele cinci meciuri

Dennis Man, atacantul celor de la PSV Eindhoven, traversează o perioadă foarte bună în tricoul echipei olandeze.

de Cristi Ioniţă

la 04.03.2026 , 07:18
Marţi seara, pe terenul lui NEC Nijmegen, în semifinalele Cupei Olandei, Dennis Man a reuşit al 10-lea gol stagional în tricoul lui PSV Eindhoven şi al 4-lea gol în ultimele cinci meciuri jucate.

Chiar şi aşa, reuşita românului nu a fost una cu noroc pentru formaţia sa. PSV Eindhoven a cedat, 2-3, NEC Nijmegen calificându-se în finala competiţiei, unde va da peste învingătoarea dintre AZ Alkmaar şi Telstar.

Linssen a deschis scorul pentru Nijmegen, în minutul 6, dar PSV a întors rapid rezultatul, graţie golurilor marcate de Saibari şi Dennis Man. S-a făcut 2-2 înainte de pauză, gol Dasa, iar Nijmegen a dat lovitura în minutul 61, când Onal a înscris golul calificării.

Prezent pe teren până în minutul 75, când i-a lăsat locul lui Bajraktarevic, Dennis Man a fost considerat unul dintre cei mai activi jucători din echipa sa, alături de colegii de linie, românul jucând lângă Saibari şi Perisic, în spatele vârfului împins, Boadu.

Dennis Man a ajuns la patru goluri marcate, în ultimele cinci meciuri jucate. Cu toate acestea, reuşitele sale nu au adus mare lucru echipei sale, pe lângă eşecul de la Nijmegen, românul punctând şi în înfrângerea de la Volendam, 1-2, dar şi în victoriile de la Groningen, 2-1, şi Heracles, 3-1.

A fost al 10-lea gol stagional reuşit de Man în tricoul lui PSV Eindhoven. Românul a marcat de şase ori în campionat şi de câte două ori în Cupa Olandei şi în Liga Campionilor. În total, la PSV Eindhoven, Dennis Man are 10 goluri şi şase pase decisive în 29 de meciuri jucate.

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

