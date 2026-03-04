Antena Meniu Search
Momentul în care o maşină intră într-un cap de pod apoi ajunge în şanţ, la Bistriţa. O femeie, încarcerată

Accident grav, marţi, în judeţul Bistriţa! O familie a trăit clipe de coşmar după ce maşina în care se afla a intrat într-un cap de pod.

de Iuliana Pepene

la 04.03.2026 , 08:00

Aceasta se îndrepta spre casă, când bărbatul de 49 de ani, a pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de puternic încât soţia acestuia, aflată pe locul din dreapta, a rămas încarcerată.

Salvatorii au reuşit să scoată la timp dintre fiare, însă atât ea cât şi bărbatul au fost transportaţi la spital. Din fericire, fiul lor de 14 ani a scăpat nevătămat. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut mai exact accidentul.

Iuliana Pepene
