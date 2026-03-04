Un băiat de 14 ani s-a stins în braţele medicilor, după ce a leşinat la şcoală. Dănuţ era pasionat de fotbal

Anchetă dureroasă într-un sat botoşănean! Un băiat de 14 ani a murit, după ce a leşinat în timpul orei de sport şi a intrat în stop cardio-respirator. Deşi a fost resuscitat atât de profesori, cât şi de medicul de pe ambulanţă, acesta nu a mai avut nicio şansă. A murit în braţele cadrelor medicale de la spitalul judeţean. Băiatul era pasionat de fotbal şi nu era cunoscut cu probleme medicale.

Dănuţ era elev în clasa a opta la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu" din satul Ipoteşti. În timpul orei de educaţie fizică, băiatului i s-a făcut rău şi a leşinat sub privirile îngrozite ale colegilor şi profesorilor care se aflau în sala de sport. Au sunat disperaţi la 112. În timpul apelului, medicii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă le-au explicat dascălilor cum să-i ofere primul ajutor.

Elevului i s-a făcut rău la şcoală

Reporter: A acuzat vreo durere?

Tatăl băiatului: Nu, nimic.

Reporter: A fost răcit în ultima vreme?

Tatăl băiatului: Nu a avut nicio problemă. Nu a avut nimic. Absolut nimic.

În câteva minute, la şcoală a ajuns şi ambulanţa, care l-a preluat pe adolescent în stop cardio resppirator. Pe tot parcursul transportului spre Spitalul Judeţean „Mavromati" din Botoşani, medicul l-a resuscitat.

"M-am dus la urgenţă, m-am dus la băiat. Când m-am dus la urgenţă, doamna dirigintă era acolo, domnul de sport era la urgenţă. Mi-a spus că nu poate să-l resusciteze. Că nu poate să-l salveze", a declarat mama băiatului.

Dănuţ s-a stins în braţele medicilor

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor, adolescentul de 14 ani a murit în braţele medicilor. Tragedia rămâne o enigmă pentru familia îndurerată, pentru că băiatul nu era cunoscut cu vreo problemă de sănătate. "El juca fotbal. Îi plăcea fotbalul. El chiar la Academia de Fotbal voia să se înscrie", mai spune tatăl băiatului. "Un copil foarte bun, foarte educat, foarte respectuos. Un copil cuminte. Nu l-am auzit niciodată să spună că-l doare ceva, că... Nimic, nimic", mărturiseşte şi naşa de cununie a părinţilor.

"Am declanșat deja o verificare a tuturor circunstanțelor în care s-a întâmplat acest nefericit caz", a declarat Bogdan Suruciuc, inspector şcolar general. "A fost constituită o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului pentru a cerceta împrejurările în care a survenit decesul, totodată, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă", transmite Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

Poliţiştii aşteaptă şi rezultatele autopsiei, care vor stabili cu exactitate motivele pentru care băiatul s-a stins din viaţă.

