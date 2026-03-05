Un copil de opt luni nu știe ce înseamnă un diagnostic și nici ce este o intervenție pe cord. Știe doar ce este normal pentru vârsta lui: să râdă, să descopere lumea și să își caute echilibrul în timp ce o explorează. Vlăduț face toate acestea. Dar în timp ce el zâmbește, inima îi muncește prea mult. Legătura dintre aortă și artera pulmonară s-a încăpățânat să nu se închidă și lasă prea mult sânge să ajungă în plămânii fragili. Pentru că boala a avansat deja, bebelușul urmează să intre în sala de operație pe nouă martie. Îl putem ajuta trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.

Faceți cunoștință cu Vlăduț. Este prințul familiei lui deși puștiul pare deja să-și fi ales un titlu mai înalt pe care îl și poartă vesel pe trening: Rege. Acest băiețel este al treilea și cel mai mic copil al familiei Drețcanu și, venit după două surori, a fost un cadou neașteptat pentru tatăl lui. Andreea și-a anunțat soțul că este insărcinată cu două zile înainte de aniversarea bărbatului. Bucuria a fost imensă, doar morfologia a coborât peste familie un văl de grijă. "S-a văzut că domnul doctor s-a oprit mai mult în zona inimioarei. Ni s-a spus că ar avea un canal arterial deschis", a declarat Andreea Dreţcanu, mama lui Vlăduţ.

Vlăduț a venit pe lume în iunie anul trecut și a luat nota zece

Sarcina Andreei a decurs fără probleme, Vlăduț a venit pe lume în iunie anul trecut și a luat nota zece. Dar, malformația cardio găsită ecografic nu se închisese intrauterin, era tot acolo și i-a îngrijorat pe medicul cardiolog din maternitate și pe părinți deopotrivă. "După ce ne-au dat externarea, au insistat să mergem mai departe la controalele cardiologice. Primul control l-am făcut la o lună și două zile, la Botoșani. La patru luni și jumătate am intrat în spital cu o bronșiolită, între timp a făcut și un pic de insuficiență respiratori, a avut nevoie de oxigen", a declarat Andreea Dreţcanu, mama lui Vlăduţ. Toate controale făcute, la Botoșani și la Iași, nu au arătat nicio îmbunătățire și acum Vlăduț așteaptă să ajungă la operație.

"Obosește. Sunt afectate cămăruțele din partea stângă și inima pompează foarte mult sânge în plămâni", a declarat Andreea Dreţcanu, mama lui Vlăduţ. "O căzut cerul pe mine. Să vă spun sincer, o căzut cerul peste mine. Nu m-am așteptat", a declarat Vlad Dreţcanu, tatăl lui Vlăduţ. Martie este o lună grea pentru mai multe familii dar și o lună cu speranțe multe. Fundația Mereu Aproape susține două misiuni umanitare cardiopediatrice care au loc la spitalul Clinic Sanador. Acolo vin specialiști cardiovasculari și intervenționiști din Europa pentru a repara inimi de copii. Vlăduț este pe lista celei de-a doua misiuni, cea de intervențional.

"În mare parte ar trebui să coste undeva la 12-13.000 de euro. Bani pe care... e foarte greu. Avem un singur salar, credit la bancă, trei copii, e foarte greu", a declarat Vlad Dreţcanu, tatăl lui Vlăduţ. Banii reprezintă costuri de spitalizare, consumabile medicale și ATI și ar trebui plătiți de familiile micilor pacienți. "Sperăm să trecem și peste hopul ăsta, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Fundației, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare", a declarat Vlad Dreţcanu, tatăl lui Vlăduţ.

Îl puteți ajuta pe Vlăduț donînd 2 EURO, prin SMS, la numarul fără recurență 8848. Mai puteți contribui și prin plată cu cardul ori prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape, ong care are grijă de Vlăduț dar și de alți copii cu inimi bolnave.

