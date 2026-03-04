Exodul ultra-bogaților din Dubai: taxiuri de 5.000$ și zboruri private de 250.000$ pentru evacuare. Analiză FT

Costurile pentru evacuarea din Dubai au explodat pe fondul conflictului din regiune. Companiile plătesc zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru a-și scoate angajații din emirat, iar pentru o familie cu doi copii prețul poate ajunge până la 250.000 de dolari, în special dacă se folosesc avioane private, potrivit unor companii de asigurări citate de Financial Times.

Companiile plătesc zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru a evacua angajați din Dubai, în contextul în care prețurile pentru avioanele private și vehiculele închiriate au crescut puternic, potrivit unei analize Financial Times. Informațiile vin de la grupuri de asigurări care oferă servicii de intervenție în situații de criză.

Pe măsură ce conflictul a intrat în a cincea zi, iar unele zboruri au fost reluate după câteva zile de suspendare, tot mai mulți rezidenți, turiști și angajați încearcă să părăsească emiratul, potrivit agențiilor de turism, companiilor de asigurări și persoanelor din regiune.

Evacuarea unei familii poate costa până la 250.000 de dolari

Costul total pentru evacuarea unei familii formate din doi adulți și doi copii a ajuns până la 250.000 de dolari, în cazul în care se folosesc avioane private, a declarat un asigurator.

Prețurile pentru avioanele charter aproape s-au dublat de la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit mai multor persoane din industrie.

Taxiuri de mii de dolari pentru a părăsi orașul

Și transportul rutier a devenit extrem de scump. Închirierea unui taxi sau a unui microbuz privat pentru a ajunge din Dubai la Muscat, în Oman, sau la Riyadh, în Arabia Saudită - două dintre cele mai căutate destinații pentru cei care părăsesc orașul - costă acum câteva mii de dolari, față de câteva sute înainte de weekend.

"Am văzut tarife pentru taxiuri care pornesc de la 5.000 de dolari", a declarat un angajat din domeniul asigurărilor.

Acesta a explicat că o mare problemă este faptul că recomandarea Departamentului de Stat al SUA este ca oamenii să părăsească zona folosind mijloace comerciale disponibile, însă în prezent există foarte puține astfel de opțiuni.

Tot mai mulți locuitori decid să plece

În timp ce companiile din regiune le cer angajaților să lucreze de la distanță, tot mai mulți localnici, turiști și imigranţi încearcă să părăsească Dubaiul, pe fondul temerilor că situația nu se va calma prea curând.

Daria Guristrimba, care conduce agenția de turism Globe7 și are clienți în regiune, spune că inițial mulți oameni au preferat să rămână.

"Înainte de marți, oamenii erau relativ calmi și spuneau că nu vor pleca. Acum toți înțeleg că situația va dura. Vor să plece spre Oman și să părăsească țara", a declarat ea.

Familiile pleacă chiar și cu animalele de companie

Cererea pentru evacuări a crescut inclusiv din partea familiilor care vor să plece împreună cu animalele de companie.

"Am văzut o creștere uriașă a solicitărilor, inclusiv cu animale de companie la bord, în ultimele 24 de ore, pe măsură ce familiile din regiune decid să plece complet", a spus Charles Robinson, fondatorul EnterJet.

El a explicat că mulți oameni nu pot lăsa animalele acasă, iar transportul lor cu zboruri comerciale este dificil.

Haos chiar și pentru zborurile private

Chiar și pentru cei care reușesc să găsească un zbor, situația este adesea haotică. Într-un caz, pilotul unui avion privat închiriat pentru 200.000 de dolari a fost nevoit să alerge pe pistă pentru a opri manual o cisternă cu combustibil, doar pentru a putea alimenta aeronava.

Deși unele zboruri au fost reluate spre și dinspre Dubai și Abu Dhabi, numărul acestora rămâne limitat.

Companiile aeriene Emirates, Flydubai și Etihad operează câteva curse pentru repatrierea pasagerilor, însă serviciile regulate sunt în continuare suspendate. Zborurile Qatar Airways rămân oprite deoarece spațiul aerian al Qatarului este închis.

Zeci de mii de pasageri care urmau să plece din marile aeroporturi ale regiunii au rămas blocați.

Statele europene organizează zboruri de repatriere

Mai multe guverne, inclusiv cele din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, au început să organizeze zboruri de repatriere pentru a-și aduce cetățenii acasă.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că alte opt zboruri comerciale urmau să plece miercuri din Emiratele Arabe Unite către Regatul Unit.

El a confirmat și două zboruri charter suplimentare din Oman, care vor pleca în zilele următoare, după un zbor programat miercuri seara din Muscat și destinat în special britanicilor vulnerabili.

Potrivit lui Starmer, peste 1.000 de cetățeni britanici au revenit deja acasă marți, cu zboruri comerciale din Emiratele Arabe Unite.

Muscat, punctul de plecare pentru cei care fug din Dubai

Datele Flightradar24 arată că atât zboruri comerciale, cât și charter plecau miercuri dimineață din Muscat.

Capitala Omanului a devenit un punct important pentru cei care încearcă să părăsească Dubaiul, în condițiile în care frontiera rămâne deschisă, iar polițiștii de frontieră au renunțat la cerințele de viză pentru cei care trec granița, potrivit mai multor persoane care au traversat zona în ultimele zile.

