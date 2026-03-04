Haos și disperare pentru românii blocați în Orientul Mijlociu! A cincea zi fără zboruri spre casă şi peste 3.000 de oameni prinși între aeroporturi și hoteluri scumpe. Fiecare noapte în plus înseamnă costuri uriașe, iar cei aflați în escală în Golf caută rute ocolitoare de zeci de ore, la prețuri astronomice. Primul avion Dubai - Otopeni va ajunge în această noapte la Bucureşti. Ca să ajungă în siguranţă acasă, cei 200 de pasageri fac un ocol de două ore.

Românii blocaţi în mijlocul bombardamentelor din Dubai au ajuns în pragul disperării.

"Nu mai avem energie. În seara asta, s-au auzit mai multe explozii, se aud încontinuu avioane de luptă. E ca într-un vis urât şi tot ce vrem e să ajungem acasă, nu mai suport", a declarat Sidonia, turistă blocată în Dubai.

La aeroportul Otopeni, birourile de check-in ale celor două companii care operează în Orientul Mijlociu sunt închise temporar. Vorbim despre 140 de curse care au fost anulate în ultimele zile, în destinaţii precum Dubai, Qatar, Tel Aviv, Iordania, Liban sau chiar Cipru şi Egipt, dar şi despre avioanele de retur.

Costuri tot mai mari pentru turiştii rămaşi în străinătate

Iar şederea prelungită costă. Informările care au circulat despre despăgubirile pe care le oferă autorităţile din Dubai nu sunt oficiale.

"Există 2 Emirate, Abu Dhabi şi Ras al Khaimah, care în comunicări oficiale au anunţat că vor plăti ei cazările, pentru Dubai, însă, nu avem încă o informaţie", a explicat Cosmin Marinof, CEO tur operator.

"Ar fi un zbor pe data de 11 martie. Ni s-a mai dat o variantă pentru 8 martie, dar vine cu un cost suplimentar de 1.700 de euro din partea noastră", a precizat Andrada Rădăcineanu, turistă blocată în Dubai.

Cazarea plătită doar trei nopţi. Ce urmează pentru turişti

Agenţiile de turism au avut obligaţia prin lege să le plătească 3 nopţi de cazare clienţilor blocaţi în destinaţiile problemă. Termenul a expirat ieri.

"Cumva au încercat să ne spună politicos că nu mai este responsabilitatea lor şi că situaţia îi depăşeşte. Toată lumea îşi pune întrebarea cât o să fim nevoiţi să acoperim aceste cheltuieli", a spus Ana, altă turistă blocată în Dubai.

"Le-am plătit cazare şi o să le plătim în continuare până vor reuşi să ajungă în siguranţă acasă. Încercăm să-i aducem pe toţi", a transmis Andrei Călăraşanu, director agenţie de turism.

Rute ocolitoare de zeci de ore pentru a ajunge acasă

Mulţi dintre cei blocaţi între escale nu se mai bazează pe promisiunile companiilor aeriene. Caută rute ocolitoare de zeci de ore.

"Am început că căutăm pe cont propriu. Din Thailanda prin Tashkent, în Uzbekistan şi apoi prin Istanbul către Bucureşti", a continuat Monica Bolta, turistă blocată în Thailanda.

Avertismentul MAE pentru românii rămaşi în zonele afectate

"Recomandarea noastră este prudenţă pentru că renunţarea la bilete care există înseamnă punerea într-o situaţie de incertitudine către o destinaţie în care nu există nicio garanţie", a avertizat Andrei Ţărnea, purtător de cuvânt MAE.

"Pe asigurările travel, există excludere partea de putem să folosim poliţa noastră de travel dacă avem o problemă medicală", a afirmat Alexandra Durbacă, broker de călătorie.

Peste 3000 de români au cerut ajutor la consulat, iar alţi 15.000 se află sub observaţia Ministerului Afacerilor de Externe.

