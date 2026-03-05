Şi-a ucis colegul de muncă chiar sub ochii şefului, în Timiş. Totul a pornit de la o ceartă banală

Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut 24 de ore, după ce şi-a ucis colegul de muncă.

Crima a avut loc într-o comună din judeţul Timiş, pe un câmp, acolo unde cei doi bărbaţi aveau grijă de oile unui cioban.

Între ei a izbucnit un conflict spontan. Văzând că şi-a bătut colegul până l-a lăsat fără suflare, individul a fugit. Martor la întreaga scenă a fost chiar şeful lor, care a sunat la 112.

Poliţiştii au găsit victima într-o anexă, cu răni grave. La scurt timp după, agresorul a fost prins de agenţi şi dus la secţie. Acesta este acum cercetat pentru omor.

