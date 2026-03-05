Care sunt preţurile la carburanţi pe 5 martie. Au crescut cu 9 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 5 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu nouă bani pe litru, iar asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,07 şi 8,31 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,74 şi 9,02 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,44 şi 8,61 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,86 şi 9,16 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine undeva la 3,95-3,98 lei.
