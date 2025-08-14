Războiul cipurilor. Americanii au montat trackere pentru a vedea dacă ajung ilegal în China

Războiul cipurilor dintre SUA şi China, la un nou nivel. Autoritățile americane au introdus în secret dispozitive de localizare în transporturi de cipuri avansate, evaluate ca având un risc ridicat de a fi deturnate ilegal către China, a dezvăluit Reuters, citând două persoane aflate la curent cu această strategie.

Măsurile vizează detectarea cipurilor cu inteligenţă artificială care ajung în ţări aflate sub restricții de export și se aplică doar unor transporturi aflate sub investigație, au precizat sursele citate de Reuters.

Cât de departe e dispusă să meargă America pentru a aplica restricțiile de export

Aceste acțiuni arată până unde este dispusă să meargă America pentru a aplica restricțiile privind exporturile de cipuri către China, chiar și în contextul în care administrația Trump a încercat să relaxeze unele limitări legate de accesul la semiconductori americani avansați.

Dispozitivele de urmărire a locației pot ajuta la trimiterea în judecată a persoanelor și companiilor care profită din încălcarea controalelor de export. Această strategie este o metodă folosită de zeci de ani de autoritățile americane pentru controlul exporturilor restricționate, cum ar fi piesele de avion. În ultimii ani, a fost utilizată și împotriva deturnărilor ilegale de semiconductori.

Trackerele sunt puse în transporturile de servere fabricate de compamiile Dell și Super Micro, care includ în ele cipuri avansate produse de Nvidia și AMD, au explicat alte cinci persoane implicate în lanțul de aprovizionare. Potrivit acestora, dispozitivele sunt ascunse de obicei în ambalajul serverelor. Nu se știe cine le instalează și în ce punct al traseului de livrare.

Nu este clară nici frecvența utilizării acestor dispozitive sau momentul în care SUA au început să le folosească pentru anchetarea contrabandei cu cipuri. De pildă, un transport de servere Dell cu cipuri Nvidia din 2024 conținea atât dispozitive mari, atașate cutiilor, cât și unele mici, ascunse în ambalaje și chiar în interiorul serverelor.

O altă sursă a povestit că a văzut imagini cu dispozitive de urmărire scoase de intermediari din servere Dell și Super Micro, unele fiind de mărimea unui smartphone. Toţi actorii implicaţi fie au negat că sunt la curent, fie au refuzat să comenteze.

SUA domină lanțul global de aprovizionare cu cipuri cu AI

SUA, care domină lanțul global de aprovizionare cu cipuri cu AI, au restricţionat în ultimii ani exportul acestora către China și Rusia, pentru a împiedica modernizarea militară a acestor state. Casa Albă și Congresul au propus obligarea prin lege a companiilor americane să includă tehnologie de verificare a locației în cipuri, pentru a preveni deturnările către țări vizate de restricții.

China a criticat aceste măsuri, acuzând Washingtonul că încearcă să-i frâneze dezvoltarea. În iulie, autoritatea chineză de reglementare cibernetică a convocat Nvidia pentru a-și exprima îngrijorarea privind posibile "backdoor-uri" în cipurile sale, acuzație respinsă ferm de companie. Reuters relata în ianuarie că SUA au identificat rute de contrabandă organizată cu cipuri AI către China, prin țări precum Malaysia, Singapore și Emiratele Arabe Unite.

