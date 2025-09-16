Antena Meniu Search
Reacţia lui Trump, după moartea lui Robert Redford: Nu era nimeni mai bun decât el. Îl consideram grozav

Preşedintele american Donald Trump a fost informat despre moartea actorului Robert Redford chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. "Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el […] A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav" a spus Donald Trump, citat de News.ro.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 17:49
Trump nu a abordat criticile anterioare ale lui Redford la adresa sa, pe care l-a descris ca fiind "dictatorial" într-un articol scris pentru NBC în 2019.

"Toleranţa şi respectul nostru comun pentru adevăr, statul nostru de drept sacru, libertatea esenţială a presei şi preţioasele noastre libertăţi de exprimare, toate au fost ameninţate de un singur om", a scris Redford la acea vreme, în timpul primului mandat al lui Trump ca preşedinte.

Actorul canadian William Shatner a transmis: "Condoleanţe familiei lui Robert Redford", în timp ce scriitorul Stephen King l-a descris pe Redford ca fiind "parte a unui Hollywood nou şi captivant din anii '70 şi '80". "Greu de crezut că avea 89 de ani", a adăugat King.

"O adevărată legendă a Hollywoodului, care a jucat în atât de multe dintre filmele mele preferate: Butch Cassidy şi Sundance Kid, The Sting, The Way We Were, All The President’s Men", a scris Piers Morgan. "Ce carieră, ce actor, ce pierdere tristă!".

Meryl Streep: "Unul dintre lei a trecut în nefiinţă"

Actriţa Meryl Streep şi-a amintit de colegul său din filmul "Out of Africa" într-un omagiu emoţionant, spunând că "unul dintre lei a trecut în nefiinţă". "Odihneşte-te în pace, dragul meu prieten", a transmis actriţa.

Streep şi Redford au lucrat împreună la filmul din 1985, regizat de Sydney Pollack. Filmul a câştigat o serie de premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film.

Regizorul Ron Howard l-a numit "o figură culturală extrem de influentă".

Într-o postare pe X, Howard îi laudă "alegerile creative" ca actor, producător şi regizor, precum şi munca sa în lansarea Festivalului de Film Sundance. "Un revoluţionar artistic", a adăugat el.

Câştigătorul premiului Oscar şi fondatorul Festivalului de Film Sundance, starul filmelor precum "Butch Cassidy and Sundance Kid", "The Way We Were" şi "All the President’s Men", a murit marţi dimineaţa. Cindi Berger, agentul de publicitate de lungă durată al lui Redford, a declarat pentru The Hollywood Reporter că acesta a murit la casa sa din munţii Utah, "locul pe care îl iubea, înconjurat de cei dragi". Redford o lasă în urmă soţia sa cu care a fost căsătorit de 16 ani, Sibylle Szaggars, şi două fiice, Shauna şi Amy.

