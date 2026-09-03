Reacţia lui Zelenski după schimbul de focuri dintre serviciile de spionaj: "O ruşine!"

Preşedintele Volodimir Zelenski a criticat dur SBU şi GUR, serviciul de securitate, respectiv serviciul de infromaţii al armatei din Ucraina, după ce a avut loc la Kiev un schimb de focuri între agenţi ai celor două servicii, care s-a soldat cu rănirea a trei ofiţeri.

SBU este serviciul de securitate internă al Ucrainei, similar cu MI5 sau FBI. GUR, sau HUR, este omologul său din cadrul forţelor armate şi desfăşoară, de asemenea, activităţi militare şi operaţiuni speciale.

Potrivit relatărilor, schimbul de focuri a avut la origine reţinerea de către SBU a unui lider al unei unităţi ruse anti-Kremlin care luptă pentru Ucraina sub supravegherea GUR.

Preşedintele Ucrainei a calificat situaţia drept "absolut ruşinoasă", convocând procurori şi anchetatori şi concediind un ofiţer de rang înalt din cadrul SBU. "Aici, în Ucraina, se poate trage doar asupra ocupanţilor ruşi, în apărarea Ucrainei", a declarat Zelenski. "Statul nostru nu va considera niciun alt schimb de focuri ca fiind ceva ce oricine are dreptul să facă", a transmis preşedintele, potrivit The Guardian.