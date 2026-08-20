Prinţul Harry şi Meghan Markle ar putea reveni în Marea Britanie împreună cu cei doi copii, după şase ani de la retragerea din familia regală. Presa britanică scrie că micuţii ar urma să înceapă şcoala acolo din septembrie, iar familia s-ar putea stabili permanent într-o locuinţă din afara Londrei. Tot potrivit jurnaliştilor din presa externă, regele a fost informat şi se pare că e încântat, din simplul motiv că va putea să îşi vadă mai des nepoţii. Căci, statutul ducilor de Sussex va rămâne acelaşi. Acum şase ani, cuplul a renunţat la îndatoririle regale.

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, intenționează să se mute împreună cu cei doi copii ai lor în Marea Britanie în această lună, la aproximativ șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale, potrivit informațiilor publicate miercuri de mai multe instituții media.

Ducele și Ducesa de Sussex ar urma să petreacă o perioadă mai lungă în Marea Britanie alături de copiii lor, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Potrivit revistei americane People și publicației britanice The Telegraph, cei doi copii ar urma să înceapă școala în Marea Britanie în luna septembrie.

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Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, mutarea ar urma să aibă loc în această lună și să fie una pe o perioadă extinsă, nu doar o vizită temporară, scrie Reuters.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale britanice în 2020. Ulterior, cei doi s-au mutat în Statele Unite, unde și-au stabilit domiciliul împreună cu copiii lor.

Revenirea în Marea Britanie ar reprezenta o schimbare importantă pentru familia Sussex, în special în contextul în care Archie și Lilibet ar urma să urmeze cursurile unei școli britanice începând din septembrie.

Prințul Harry și Meghan Markle nu au făcut comentarii

Informațiile privind relocarea familiei au fost publicate miercuri de People și The Telegraph, care citează surse apropiate situației. Reprezentanții prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu au dorit să comenteze informațiile referitoare la mutarea familiei în Marea Britanie.

Harry și Meghan au renunțat oficial la statutul de membri activi ai familiei regale în urmă cu șase ani, iar decizia lor a generat la acea vreme un amplu interes internațional. Cei doi au continuat să participe ocazional la evenimente în Marea Britanie, însă viața lor de familie s-a desfășurat în principal în Statele Unite.

O eventuală relocare pe termen mai lung ar putea însemna că prințul Archie și prințesa Lilibet vor petrece o perioadă semnificativă în Marea Britanie și vor avea acces la sistemul educațional britanic.