Grindeanu, despre dezvăluirile WSJ: "Guvernul Bolojan, cel mai antiamerican de la Revoluție"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge din nou afirmaţiile potrivit cărora Guvernul Ilie Bolojan ar fi fost răsturnat, cu sprijinul PSD, la solicitarea unei puteri externe. "Eu m-am săturat de aceşti măscărici care au distrus toate relaţiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinaţii, lansând până la urmă minciuni şi plângeri", afirmă Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost solicitat, luni, într-o conferinţă de presă, să lămurească ce anume a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la finalul lunii martie a acestui an, la un restaurant din Bucureşti.

Grindeanu, despre scandalul gazelor americane

El a spus că a fost invitat la acea întrevedere, explicând că "de fiecare dată" când este invitat să meargă la o întrevedere cu un oficial american merge. Preşedintele PSD a refuzat să spună care era scopul invitaţiei care i-a fost adresată pentru a discuta cu ambasadoarea SUA în Grecia.

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”Rolul meu nu este să închei contracte şi nici nu am discutat despre acest lucru. Dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văut că acest lucru este legat de moţiunea de cenzură. Vă mai spun o dată, ca să înţeleagă toată lumea şi toată propaganda lui Bolojan: pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Big Foot, l-au dat jos cei 88% dintre români care au spus că ţara merge într-o direcţie greşită şi că guvernează prost. Eu m-am săturat de aceşti măscărici care au distrus toate relaţiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinaţii, lansând până la urmă minciuni şi plângeri. Am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărţit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu şi care şi-au bătut joc de industria naţională de apărare şi mai ales care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro. E regretabil că în ultimele luni am avut cel mai anti-american guvern de la Revoluţie încoace. Restul e un spectacol", a declarat Grindeanu.

El susţine parteneriatul strategic al României cu SUA, despre care spune că sunt "cel mai important aliat al nostru în NATO", la fel cum susţine apartenenţa României la Uniunea Europeană. Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.