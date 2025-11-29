O problemă de software identificată de Airbus la aeronavele A320, declanşată de expunerea la radiaţii solare şi capabilă să afecteze controlul zborului, a dus la o rechemare masivă a mii de avioane în întreaga lume. Una dintre flotele vizate, operată de compania aeriană low-cost Wizz Air, a primit actualizarea necesară în cursul nopţii, iar compania confirmă că toate zborurile programate sunt operate conform orarului.

Rechemare masivă a Airbus A320 şi mii de zboruri anulate, după o defecţiune de software. Anunţul Wizz Air

Compania aeriană low-cost Wizz Air informează că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320 şi toate zborurile de sâmbătă sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situaţii. Compania a anunţat vineri seară că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 care necesită o actualizare de software, fiind programate deja lucrări de mentenanţă.

"Wizz Air confirmă că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. Toate zborurile de astăzi sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situaţii", anunţă compania.

Wizz Air operează o flotă de 250 de aeronave Airbus A320 şi A321. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri.

"Siguranţa rămâne prioritatea absolută a companiei aeriene şi continuăm să menţinem cele mai riguroase standarde în toate aspectele operaţiunilor noastre. De asemenea, doresc să le mulţumesc colegilor noştri dedicaţi din WIZZ, care au lucrat neobosit pe parcursul nopţii pentru a efectua actualizările rapid şi eficient. Devotamentul lor a făcut posibil ca pasagerii noştri să călătorească conform planului, în ciuda provocărilor întâmpinate", a declarat Diarmuid O' Conghaile, chief operations officer la Wizz Air.

Airbus a declanşat o rechemare masivă a avioanelor A320 din cauza unei probleme de software

Airbus a anunţat vineri o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC.

Măsura vizează aproximativ 6.000 de aeronave, peste jumătate din totalul global al avioanelor din familia A320, potrivit surselor din industrie. Compania a declarat că un incident recent a evidenţiat posibilitatea ca radiaţiile solare intense să corupă date critice pentru controlul aeronavei.

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei a emis o directivă de navigabilitate de urgenţă. Pentru aproximativ două treimi dintre aeronave, soluţia presupune revenirea la o versiune anterioară de software şi o scurtă imobilizare la sol. Însă sute de avioane vor necesita şi modificări hardware, ceea ce ar putea scoate aeronavele din uz pentru săptămâni întregi.

O treime dintre aeronave ar putea avea nevoie şi de modificări hardware

Rechemarea vine într-un moment critic, chiar înainte de cel mai aglomerat weekend de călătorii din Statele Unite.

Incidentul care a declanşat investigaţia a avut loc pe 30 octombrie, pe un zbor JetBlue din Cancun către Newark. Zborul 1230 a efectuat o aterizare de urgenţă la Tampa, Florida, după o problemă de control al zborului şi o pierdere bruscă de altitudine, mai multe persoane fiind transportate la spital.

În prezent există aproximativ 11.300 de aeronave din familia A320 în exploatare la nivel mondial, inclusiv 6.440 din modelul A320.

