Criză aviatică de proporţii în pragul sărbătorilor de iarnă. Zeci de români nu au mai putut să plece din Paris după ce producătorul Airbus a reţinut la sol 6.500 de avioane A320, jumătate din flota globală. Specialiştii au descoperit că radiațiile solare ar putea interfera cu computerele de bord, iar aernovalele ar putea fi în pericol.

166 de oameni ce s-au îmbarcat în Paris şi urmau să decoleze spre Aeroportul Otopeni au fost printre primii afectaţi de problema tehnică a aeronavelor Airbus. Zborul era programat la ora 22:50, însă nu a mai avut loc.

"Pasagerii cursei de la Paris au ajuns la Aeroportul Otopeni după mai bine de 12 ore de întârziere. Erau deja îmbarcaţi, când au fost anunţaţi că avionul nu se va putea ridica de la sol. A fost dat peste cap tot programul de zbor al aeronavei, pentru că dimineaţă era programat şi un zbor retur", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

"N-am primit niciun mesaj, nimic. Eram îmbarcaţi, ne au dat jos din avion şi ne au spus ca e un soft stricat", a spus un pasager.

"A fost cam haos până ne-au repartizat pe toţi", susţine altă pasageră Air France.

Experţii au identificat probleme la sistemul de software în urma unor radiaţii solare intense, iar astfel, elevatorul şi eleronul, piese esenţiale pentru stabilitatea și manevrabilitatea aeronavei, nu au mai funcţionat.

"Radiaţiile solare intense pot corupe date esenţiale pentru funcţionarea comenzilor de zbor. Prin urmare, Airbus a identificat un număr semnificativ de aeronave din familia A320 aflate în prezent în serviciu şi care ar putea fi afectate", au transmis reprezentanţii Airbus.

"Acestă problemă de sofware pare a fi prima dintr-un lung şir la care trebuie să ne aşteptăm.

Poate să fie o problemă de software iniţial de la producător care a fost, să zicem, virusată. Avem siguranţa că nu s-a întâmplat aşa?", a spus Cezar Osiceanu, pilot.

Guillame Faury, directorul executiv al Airbus, şi-a cerut public scuze.

"Doresc să-mi cer sincer scuze companiilor aeriene şi pasagerilor care sunt afectaţi acum. Dar eu consider că nimic nu este mai important decât siguranţa atunci când oamenii zboară cu una dintre aeronavele noastre Airbus, aşa cum fac milioane de oameni în fiecare zi", a tranmis Guillame Faury, CEO Airbus.

"Acest proces poate fi făcut pe platforma aeroportuară, durează 2, 3, 4 ore până când această actualizare are loc şi ulterior aeronava este dată spre folosinţă", susţine Marius Popescu, preşedintele Asociaţiei Companiilor Aeriene Româneşti.

Cea mai mare companie low-cost care operează în România cu aeronave de tip Airbus a avut şi ea problemele, însă le-a remediat peste noapte.

"Problema cea mai mare este descoperirea cauzei care a provocat această problemă de mentenanţă. O serie de avioane, chiar compania Lufthansa a spus că nu le va putea da la zbor prea curând", a declarat Cezar Osiceanu, pilot.

Problema de software a fost depistată după ce un avion care efectua un zbor din Cancun, Mexic, în Newark, New Jersey, a pierdut altitudine brusc şi a fost nevoit să aterizeze de urgenţă în Tampa. 15 persoane, inclusiv copii au fost răniţi. În urma anchetei, Airbus a ţinut la sol 6.440 de aeronave şi a provocat anulări şi întârzieri a zborurilor comerciale din întreaga lume.

"Cred că la începutul acestui an a devenit cea mai bine vândută aeronavă din toate timpurile, depăşind (n.r. Boeing) 737. Deci, știți, aproape fiecare tip de companie aeriană din lume îl operează. Sunt echivalente cu taxiurile galbene din cer", a declarat Mike Stengel, expert în aviaţie.

Nici măcar Papa Leon al XIV-lea nu a fost ocolit de problema de software. Un tehnician a fost trimis în Istanbul, unde se află papa zilele acestea, pentru a-i remedia aeronava. Suveranul Pontif ar urma să decoleze spre Beirut, Liban.

