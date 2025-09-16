Robert Redford a murit. Legendarul actor s-a stins la 89 de ani

Actorul şi regizorul Robert Redfort a murit pe 16 septembrie la vârsta de 89 de ani. Redford a primit de două ori Premiul Oscar, în 1981 pentru regia filmului "Oameni obișnuiți" și în anul 2003, pentru întreaga sa activitate. El a fondat Festivalul de Film Sundance.

Robert Redford, un simbol al Hollywoodului, a murit marți dimineață, la vârsta de 89 de ani, la reședința sa din Utah. Decesul a fost anunțat de către reprezentata sa Cindi Berger, care a precizat că Redford s-a stins în somn, fără a menționa însă cauza exactă a morții.

De-a lungul a peste șase decenii de carieră, Redford a fost una dintre figurile centrale ale cinematografiei americane. Ca actor, a devenit celebru prin rolurile iconice din "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), "The Sting" (1973), "All the President’s Men" (1976) sau "Out of Africa" (1985). A fost considerat atât ca un star de box-office, cât și ca un simbol al șarmului masculin de la Hollywood.

Ultima sa apariţie ca actor a fost în "Avengers: Endgame", în care a reluat rolul secretarului Alexander Pierce şi s-a alăturat altor veterani Marvel, precum Michael Douglas şi Tilda Swinton.

Redford a avut roluri principale în "A Walk in the Woods", care a devenit un succes indie, în timp ce "The Old Man & the Gun" din 2018 a primit recenzii pozitive. De asemenea, a fost producător executiv la numeroase proiecte de televiziune, cel mai recent fiind thrillerul AMC "Dark Winds".

Redford, un acrod "instinctiv şi impulsiv"

Redford a fost și un fervent apărător al mediului. Încă din anii ’70 a militat împotriva proiectelor considerate periculoase pentru natură, reușind să blocheze construcția unei autostrăzi și a unei centrale pe cărbune în Utah. A colaborat timp de trei decenii cu Natural Resources Defense Council și a inspirat generații de actori-activiști, precum Leonardo DiCaprio sau Mark Ruffalo.

La fel ca Gary Cooper, Gregory Peck şi Steve McQueen, Robert Redford nu s-a remarcat niciodată printr-o gamă deosebit de largă de roluri ca actor, dar, în perioada de glorie, puţini se puteau compara cu el ca star de cinema.

"Este un actor foarte instinctiv şi impulsiv", a declarat regretatul Sydney Pollack pentru Variety în 2002. "Nu cred că există ceva studiat sau premeditat în munca lui. Este opusul actorului care vrea să repete şi să fixeze lucrurile".

În anii ’80, Redford a trecut și în spatele camerei. Debutul său regizoral, "Ordinary People" (1980), i-a adus Oscarul pentru cel mai bun regizor iar pelicula a câștigat şi premiul pentru cel mai bun film. A continuat cu producții precum "A River Runs Through It" (1992) sau "Quiz Show" (1994), care au avut în centru subiecte serioase și relevante social.

Dincolo de cariera artistică, Redford a avut o influență majoră asupra filmului independent. În 1981 a fondat Sundance Institute, iar câțiva ani mai târziu a preluat un mic festival de film din Utah, pe care l-a transformat în Sundance Film Festival, astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri de cinema independent din lume. Acolo s-au consacrat regizori precum Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Darren Aronofsky, Ava DuVernay sau Chloé Zhao.

Robert Redford, o carieră strălucitoare şi o viaţă personală cu suişuri şi coborâşuri

Născut în 1936, în Santa Monica, California, Robert Redford a avut o tinerețe zbuciumată. Si-a pierdut mama la 18 ani şi studiat arta la Paris. A debutat pe Broadway în anii ’60 și a devenit rapid una dintre marile speranțe ale Hollywoodului.

A jucat în peste 70 de filme artistice şi de televiziune, iar printre acestea se numără "Jeremiah Johnson" (1972), satira politică "Candidatul" (1972), "Cei mai frumoşi ani/ The Way We Were" (1973) şi "Cacealmaua/ The Sting" (1973), rol pentru care a fost nominalizat la premiul Oscar.

Pe parcursul anilor 1974 - 1976, Redford a fost prezent în box office cu filmele "Marele Gatsby/ The Great Gatsby" (1974), "Marele Waldo Pepper/ The Great Waldo Pepper" (1975) şi "Cele trei zile ale Condorului/ Three Days of the Condor" (1975). Popularul şi aclamatul "Toţi oamenii preşedintelui" (1976), regizat de Alan J. Pakula şi scris de William Goldman, a fost un film ce a costituit un punct de reper pentru Redford.

Viața personală a cunoscut atât bucurii, cât și tragedii. A avut patru copii cu prima sa soție, Lola Van Wagenen, dar și pierderi dureroase: fiul său Scott a murit la câteva luni de la naștere, iar în 2020, fiul Jamie a decedat de cancer. În 2009 s-a recăsătorit cu artista germană Sibylle Szaggars.

Redford a continuat să joace și să regizeze, chiar dacă a recunoscut că problemele de sănătate și uzura fizică l-au determinat să se retragă după filmul "The Old Man and the Gun" (2018).

A luat premiul Oscar de două ori şi 6 Globuri de Aur

A primit premiul Oscar de două ori, în 1981, pentru regia filmului "Oameni obişnuiţi/ Ordinary People", şi în 2003, pentru întreaga sa activitate.

El mai deţine în palmares 6 Globuri de Aur, între care Cecil B. DeMille Award, un trofeu BAFTA, primit pentru rolul din "Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), un premiu David Di Donatello şi un Leu de Aur onorific.

Redford a mai primit un premiu César onorific, precum şi Legiunea de Onoare, cea mai înaltă recunoaştere a Franţei.

A fost recompensat cu Presidential Medal of Freedom de către preşedintele Obama în 2016.

