Celebra "rochie a răzbunării" purtată de Prințesa Diana, cu care aceasta a sfidat protocolul regal și a creat un moment emblematic al culturii pop, este scoasă la vânzare pentru prima dată în aproape trei decenii, relatează CNN, potrivit News.ro.

"Rochia răzbunării" a Prințesei Diana, scoasă la vânzare după aproape 30 de ani. La cât este estimată acum - Profimedia

Spectaculoasa rochie de seară creată de designerul grec Christina Stambolian va fi expusă luna aceasta la Londra, după care va ajunge la Hong Kong, Geneva şi, în cele din urmă, la New York, unde este estimată să se vândă cu până la 300.000 de dolari atunci când va fi scoasă la licitaţie, pe 9 decembrie.

Diana a purtat rochia în ziua în care Charles și-a recunoscut infidelitatea

Regretata Prinţesă de Wales a purtat rochia neagră, mulată pe corp, la 29 iunie 1994 - chiar în ziua în care soţul ei de atunci, actualul rege Charles al III-lea, a recunoscut într-un documentar ITN că îi fusese infidel. Informaţia fusese dezvăluită presei britanice cu câteva zile înainte, iar documentarul a fost urmărit de 13 milioane de telespectatori din întreaga ţară.

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Diana a ales însă să participe la o petrecere organizată la Serpentine Gallery din Londra purtând o rochie atât de spectaculoasă, încât aceasta şi-a câştigat propria denumire, devenind cunoscută drept "rochia răzbunării".

Diana a asortat creaţia din mătase, care îi lăsa umerii goi, cu pantofi negri cu toc, un plic negru, unghii de un roşu intens şi un colier cu pietre preţioase. Potrivit Sotheby's, colierul fusese realizat dintr-o broşă veche cu diamante şi safir, pe care Regina Elizabeth, Regina Mamă, i-o oferise cadou la nuntă. Prin această apariţie, Diana şi-a recâştigat controlul asupra propriei imagini în ochii publicului.

"Moda poate fi un limbaj atunci când cuvintele nu sunt suficiente sau pur şi simplu nu-şi mai găsesc locul. Prinţesa Diana a înţeles acest lucru instinctiv", a declarat joi Morgane Halimi, şefa departamentului demodă de la Sotheby's.

"În termenii stabiliţi de ea însăşi, Prinţesa Diana a transformat rochia într-unul dintre cele mai puternice mesaje pe care le-a transmis vreodată, într-unul dintre cele mai atent urmărite şi mai încărcate emoţional episoade ale vieţii sale", a adăugat Halimi.

La acea vreme, negrul era considerat potrivit pentru membrii familiei regale doar la funeralii. Creaţia lui Stambolian este o versiune a celebrei "little black dress", o piesă vestimentară concepută pentru prima dată în 1926 de Coco Chanel, cu scopul de a reinventa negrul, transformându-l dintr-o culoare a doliului într-una a eleganţei sofisticate şi de a elibera femeile de constrângerile vestimentare ale epocilor precedente, potrivit Sotheby's.

Rochia a stat trei ani în garderoba Dianei pentru că era "prea îndrăzneață"

Diana a luat pe moment decizia de a purta creaţia neagră, care stătuse în garderoba sa timp de trei ani deoarece se temea că era "prea îndrăzneaţă", a povestit Stambolian în documentarul Channel 4 din 2013 "Princess Diana's Dresses: The Auction".

Ţinuta şi momentul de cultură pop pe care l-a generat au fost ulterior imortalizate în colecţii vestimentare, pe reţelele sociale şi în producţii de televiziune precum drama istorică "The Crown" de la Netflix.

"Ceea ce a devenit un moment viral la nivel mondial - cu mult înainte ca reţelele sociale să banalizeze acest termen - le-a oferit tuturor, dar în special femeilor, libertatea de a folosi moda dincolo de simpla funcţie decorativă, într-un mod mult mai intenţionat şi mai semnificativ: ca scut, ca armă sau ca ambele", a declarat Halimi.

"Ceea ce a rămas peste decenii nu este scandalul din jurul acelei seri, ci demonstraţia de încredere în sine şi stăpânire de sine a Prinţesei Diana", a adăugat ea.

Diana "voia să arate de un milion de dolari" atunci când a apărut purtând rochia, potrivit stilistei Anna Harvey, care a ajutat-o să se pregătească, a precizat Sotheby's.

Având în vedere că una dintre rochiile mai puţin celebre ale Dianei a depăşit cu mult estimările în 2023, fiind vândută cu 604.800 de dolari, această rochie ar putea valora mai mult decât estimarea actuală, care este între 150.000 şi 300.000 de dolari.. De altfel, celebrul pulover "oaia neagră" al Dianei a stabilit un record în 2023, când a fost vândut pentru peste 1,1 milioane de dolari.

"Rochia răzbunării" a fost vândută ultima dată în iunie 1997, când Diana a scos la licitaţie 79 dintre rochiile sale pentru a strânge fonduri destinate organizaţiilor caritabile care luptau împotriva cancerului de sân şi SIDA, potrivit Sotheby's.

Ulterior, rochia a apărut la evenimente caritabile de strângere de fonduri în Scoţia, înainte de a fi expusă pentru ultima dată la Paisley Museum, în urmă cu aproape trei decenii.

Un exemplar rar al catalogului licitaţiei originale - care îl menţionează pe Prinţul William pentru concepţia vânzării şi care poartă semnăturile regretatei prinţese şi creatoarei rochiei - va fi vândut împreună cu ţinuta.

"Eu şi regretatul meu soţ ştiam că această rochie era ceva special", a declarat, sub protecţia anonimatului, persoana care a cumpărat rochia în 1997. "Prinţesa Diana se îndrepta spre cea mai grea seară din viaţa ei, iar dacă o priveai nu ţi-ai fi dat seama niciodată. În timpul necesar pentru a-i face o fotografie, rochia s-a transformat dintr-o rochie de cocktail într-unstatement."

"Treizeci de ani mai târziu, poţi rosti aceste cuvinte oriunde în lume şi toată lumea ştie exact despre ce rochie vorbeşti", a adăugat proprietarul. "Sper să ajungă la cineva care se va bucura să o deţină la fel de mult cum ne-am bucurat noi."

Unde va fi expusă "rochia răzbunării" înainte de licitație

Potrivit casei de licitaţii, o parte din veniturile obţinute din vânzare va fi donată organizaţiei caritabile NHS Lothian Charity, care sprijină serviciile de sănătate.

Rochia va fi prezentată la Sotheby's Londra pe 18 septembrie şi va fi expusă acolo până pe 24 septembrie. Ulterior, va fi prezentată la Hong Kong între 1 şi 15 octombrie, la Geneva între 6 şi 11 noiembrie, iar din 2 decembrie va fi expusă la New York.