Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Român, arestat după ce a înjunghiat de mai multe ori un marocan lângă o gară din Perugia

Un cetățean român în vârstă de 32 de ani a fost arestat în Italia, după un atac cu cuțitul comis în apropierea unei gări din Perugia. Victima, un bărbat marocan de 44 de ani, a suferit răni grave la față și torace. Suspectul a fost prins după mai multe săptămâni de investigații, potrivit autorităților italiene.

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 10:43
Un român a fost arestat în Italia după un atac cu cuțitul în zona unei gări Român, arestat după ce a înjunghiat de mai multe ori un marocan lângă o gară din Perugia - Shutterstock | Ilustraţie

Poliția italiană a anunțat arestarea unui bărbat de 32 de ani, de origine română, cu antecedente penale, considerat responsabil pentru o agresiune extrem de violentă comisă în apropierea gării Fontivegge din Perugia, relatează publicaţia Corriere dell’ Umbria.

Incidentul s-a petrecut în zona gării Fontivegge, unde, potrivit anchetatorilor, românul, înarmat cu un cuțit, a început să amenințe și să insulte mai multe persoane aflate în zonă, din motive aparent nesemnificative.

Conflict vechi și atac violent

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, agresorul și-a îndreptat atenția asupra unui bărbat marocan în vârstă de 44 de ani, cu care avusese conflicte în trecut. Văzând cuțitul, victima a încercat să se apere, spargând o sticlă pentru a-l ține la distanță pe atacator.

Acesta nu s-a oprit și l-a lovit cu mai multe lovituri de cuțit în zona feței. Deși rănit, bărbatul a încercat să îl urmărească. Când l-a ajuns din nou din urmă, agresorul l-a înjunghiat încă o dată, de această dată în zona laterală a toracelui, după care a fugit spre gară.

Urmărirea a continuat până în zona liniilor de cale ferată, unde suspectul a reușit să dispară.

Victima, transportată de urgență la spital

După atac, bărbatul rănit a cerut ajutor polițiștilor aflați în zonă. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat răni grave provocate de obiect tăietor, la nivelul feței și al toracelui.

Investigația a fost coordonată de Parchetul din Perugia și s-a bazat pe declarațiile victimei, dar și pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, care au confirmat desfășurarea agresiunii.

Pe baza probelor adunate, anchetatorii au stabilit existența unor indicii solide privind vinovăția bărbatului de 32 de ani, dar și riscul ca acesta să comită din nou fapte violente.

Judecătorul a dispus arestarea preventivă a suspectului, iar după ce a fost localizat de polițiști, românul a fost reținut și dus în penitenciarul din Perugia, unde va rămâne în arest.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

roman arestat marocan politie gara italia
Înapoi la Homepage
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai fost vreodată victima unei fraude online?
Observator » Ştiri externe » Român, arestat după ce a înjunghiat de mai multe ori un marocan lângă o gară din Perugia