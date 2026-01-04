Român, arestat după ce a înjunghiat de mai multe ori un marocan lângă o gară din Perugia

Un cetățean român în vârstă de 32 de ani a fost arestat în Italia, după un atac cu cuțitul comis în apropierea unei gări din Perugia. Victima, un bărbat marocan de 44 de ani, a suferit răni grave la față și torace. Suspectul a fost prins după mai multe săptămâni de investigații, potrivit autorităților italiene.

Poliția italiană a anunțat arestarea unui bărbat de 32 de ani, de origine română, cu antecedente penale, considerat responsabil pentru o agresiune extrem de violentă comisă în apropierea gării Fontivegge din Perugia, relatează publicaţia Corriere dell’ Umbria.

Incidentul s-a petrecut în zona gării Fontivegge, unde, potrivit anchetatorilor, românul, înarmat cu un cuțit, a început să amenințe și să insulte mai multe persoane aflate în zonă, din motive aparent nesemnificative.

Conflict vechi și atac violent

Ulterior, agresorul și-a îndreptat atenția asupra unui bărbat marocan în vârstă de 44 de ani, cu care avusese conflicte în trecut. Văzând cuțitul, victima a încercat să se apere, spargând o sticlă pentru a-l ține la distanță pe atacator.

Acesta nu s-a oprit și l-a lovit cu mai multe lovituri de cuțit în zona feței. Deși rănit, bărbatul a încercat să îl urmărească. Când l-a ajuns din nou din urmă, agresorul l-a înjunghiat încă o dată, de această dată în zona laterală a toracelui, după care a fugit spre gară.

Urmărirea a continuat până în zona liniilor de cale ferată, unde suspectul a reușit să dispară.

Victima, transportată de urgență la spital

După atac, bărbatul rănit a cerut ajutor polițiștilor aflați în zonă. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat răni grave provocate de obiect tăietor, la nivelul feței și al toracelui.

Investigația a fost coordonată de Parchetul din Perugia și s-a bazat pe declarațiile victimei, dar și pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, care au confirmat desfășurarea agresiunii.

Pe baza probelor adunate, anchetatorii au stabilit existența unor indicii solide privind vinovăția bărbatului de 32 de ani, dar și riscul ca acesta să comită din nou fapte violente.

Judecătorul a dispus arestarea preventivă a suspectului, iar după ce a fost localizat de polițiști, românul a fost reținut și dus în penitenciarul din Perugia, unde va rămâne în arest.

