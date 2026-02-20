Preşedintele Nicuşor Dan a mers la Consiliul Păcii de la Washington pentru a consolida relaţia cu Statele Unite ale Americii. Este explicaţia dată de şeful Statului după întâlnirea cu Donald Trump si cu alţi oficiali de rang înalt de la Casa Albă. Pentru Observator Nicuşor Dan a anunţat că România îşi poate pune la dispoziţie bazele militare, dacă Statele Unite vor decide să atace Iranul.

O întâlnire cu Donald Trump, o scurtă discutie cu secretarul de Stat, Marco Rubio şi un discurs de câteva minute în Consiliul Păcii. Sunt reprele vizitei preşedintelui român în Statele Unite ale Americii.

"În primul rând, domnule președinte Trump, vă mulțumesc că ați convocat această întâlnire atât de importantă. Precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii", a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Dincolo de toate, miza preşedintelui a fost una clară după cum a explicat pentru Observator: să obtină garantii pentru securitatea şi apărarea României, dar şi să relanseze relatia cu administratia Trump, după anularea alegerilor din 2024.

"Avem o relație cu SUA strategică, de apărare, de securitate. Avem o relație cu Uniunea Europeană care ne ajută foarte mult în zona special economică. Trebuie să le păstrăm pe amândouă și în interiorul UE și în interiorul NATO să promovăm unitatea transatlantică, ceea ce facem. Deci har Domnului, nu avem de ales in momentul asta", a mai spus Nicuşor Dan.

Şeful Statului a vorbit şi despre ceea ce poate oferi România în relaţia cu partenerul strategic.

"Câteva baze militare printre care Kogălnicianu, care pot să fie foarte utile în cazul unui conflict pe care nu ni-l dorim în Orientul Mijlociu și foarte multe oportunități de afaceri, fie că vorbim de energie, fie că vorbim metale critice, fie de nuclear unde colaborăm deja", a declarat preşedintele României.

Preşedintele a luat în glumă gafa făcută lui Donald Trump, care l-a numit prim ministru.

"Prim-ministrul Dan, din România. Oameni minunaţi, românii sunt fantastici. Fantastici! Aşa cum şi dumneavoastră sunteţi fantastic", afirmase preşedintele SUA, Donald Trump.

"Nu e timpul trecut. Eh, se mai întâmplă, da", a explicat Nicuşor Dan.

Tot la Washington, şeful Statului a făcut o fotografie cu un lider controversat al momentului, preşedintele Argentinei, Javier Milei.

Între timp, la nivel diplomatic, încă se poartă negocieri pentru o vizită oficială la Casa Albă, cu o agendă legată de securitate şi de investitiile americane în România.

