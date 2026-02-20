Donald Trump cere desecretizarea Dosarelor X după ce Barack Obama a spus că extratereştrii există. Deşi liderul de la Casa Albă nu crede în OZN-uri, îl acuză pe fostul preşedinte că a divulgat informaţii clasificate când a vorbit despre forme de viaţă din alte galaxii.

Donald Trump: Ei bine, el a divulgat informații clasificate. Nu avea voie să facă asta.

Reporter: Deci extratereștrii există?

Donald Trump: Nu știu dacă există cu adevărat sau nu. Pot să vă spun că a divulgat informații clasificate, iar asta nu avea voie să facă. A comis o greșeală gravă.

Donald Trump a cerut apoi Pentagonului să desecretizeze o parte dintre dosarele despre obiectele zburătoare neidentificate. Imediat după anunț, un avion militar misterios a fost observat în apropierea Zonei 51, baza unde sunt testate tehnologii militare de ultimă generație. Fostul preşedinte Barack Obama este cel care a agitat spiritele. Întrebat dacă există extratereştrii, fostul preşedinte al SUA a răspuns: "Există, dar nu i-am văzut şi nici nu sunt ţinuţi în Zona 51. Nu există un buncăr, doar dacă este o conspiraţie uriaşă şi s-au ascuns de preşedintele Statelor Unite."

Ulterior, fostul preşedinte a dezvoltat subiectul.

"Universul este atât de vast încât probabilitatea să existe viață acolo este uriaşă. În timpul mandatului meu de președinte nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi", a mai spus Barack Obama.

Extratereştrii au revenit în atenţia amerianilor acum patru ani când Congresul a organizat prima audiere din istorie despre obiecte zburătoare neidentificate. Şedinţa s-a încheiat, însă, cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

"Am auzit adesea, de exemplu, piloți care se confruntau cu aceste obiecte cu viteze, manevre și accelerații cu mult peste limitele tehnologiei noastre aerospațiale. Așadar, nu am exclus ipoteza extraterestră pentru unele dintre aceste fenomene și, într-un anumit sens, nici nu puteam să o facem", a afirmat Nick Pope, specialist OZN, Ministerul britanic al Apărării.

Acum doi ani, un raport de 18 pagini a ajuns în fața Congresului. Documentul arată că militarii au observat aproape 500 de obiecte misterioase în 12 luni. Aproape 100 au fost identificate: baloane meteorologice, păsări sau drone.

