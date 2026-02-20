Explicația bizară dată de Emil, românul care a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket în Italia

Explicație halucinantă dată de Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket din Bergamo, Italia. În fața judecătărului, bărbatul a spus că i s-a părut că era un animal de pluș. Tentativa de răpire a avut loc la supermarketul Esselunga de pe Via Corridoni, weekendul trecut. Fetița în vârstă de un an și jumătate a fost trasă în mod repetat și a suferit fracturi la femur și tibie. Judecătorul Michele Ravelli a validat arestarea.

Emil Mortu, românul în vârstă de 46 de ani care a încercat să răpească o fetiță din supermarketul Esselunga de pe Via Corridoni din Bergamo pe 14 februarie, trebuie să rămână în închisoare. Asta a decis judecătorul.

Tentativa de răpire, surprinsă de camere

Scena a fost surprinsă în întregime de camerele de filmat de la intrarea magazinului. Fetița de un an și jumătate a fost apucată violent și aruncată prin aer de mai multe ori, Mortu trăgând-o de picioare, iar mama ei încercând cu disperare să o țină. După ce tatăl ei și mai mulți trecători l-au oprit pe atacator și l-au predat polițiștilor, fetița a fost dusă la spital cu fracturi de femur stâng și tibie dreaptă.

„Nici măcar nu știam dacă era o fetiță sau un animal de pluș”, a declarat bărbatul judecătorului de anchetă preliminară, Michele Ravelli. La interogatoriu, a participat și procurorul Giulia Angeleri, care, rugată de Mortu să clarifice informații, a declarat că nu o mai văzuse niciodată pe fetiță sau pe părinții ei și că nu și-a dat seama că era o fetiță nici măcar după aceea. De fapt, nu a explicat motivele acțiunilor sale, potrivit Corriere della Sera.

Având în vedere gravitatea faptelor, atitudinea deosebit de agresivă și tupeul manifestat în timpul interogatoriului din închisoare, judecătorul a decis menținerea arestului lui Mortu, apreciind că acesta trebuie să rămână în detenție pentru tentativă de răpire și vătămare corporală agravată, fapte comise pe fondul unor motive banale și susținute de o apărare considerată slabă. Avocata apărării, Erica Pasinetti, a anunțat deja că va solicita o audiere probatorie pentru a se stabili capacitatea sa mintală.

Emil Mortu a venit recent în Bergamo și are un frate în România. Nu se știe dacă a avut sau nu loc de muncă.

