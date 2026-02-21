Antena Meniu Search
INS: Importurile de gaze ale României au crescut cu 75% în 2025, în timp ce producţia a scăzut cu 0,9%

Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în 2025, la 7,503 milioane tep (-0,9%), în timp ce importurile au crescut puternic, cu 75%, până la aproape 3,2 milioane tep, potrivit datelor Institutul Național de Statistică. Pe termen mediu, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o relansare a producției și o reducere treptată a importurilor.

21.02.2026 , 17:08
Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producție de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) și pentru 2027 o producție de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanță cu avansul producției, prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe.

CNSP estima, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) și pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

