Zelenski: Trump a dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru încetarea războiului

Statele Unite au oferit Ucrainei și Rusiei un termen-limită până în luna iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care se apropie de patru ani, a declarat Zelenski jurnaliștilor, potrivit AP. În același timp, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele nucleare ucrainene să reducă producția sâmbătă.

Dacă termenul din iunie nu este respectat, administrația Trump ar urma să exercite presiuni asupra ambelor părți pentru a se conforma acestui calendar, a mai spus Zelenski.

"Americanii propun ca părțile să încheie războiul până la începutul acestei veri și probabil vor pune presiune pe părți exact conform acestui program", a spus Zelenski.

"Și spun că vor să facă totul până în iunie. Și vor face totul pentru a încheia războiul. Și vor un calendar clar al tuturor evenimentelor", a adăugat preşedintele Ucrainei.

Zelenski a afirmat că SUA au propus ca următoarea rundă de discuții trilaterale să aibă loc săptămâna viitoare pe teritoriul american pentru prima dată, cel mai probabil la Miami.

"Am confirmat participarea noastră", a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că Rusia a prezentat SUA o propunere economică în valoare de 12 trilioane de dolari, pe care el a numit-o "pachetul Dmitriev", după emisarul rus Kirill Dmitriev. Potrivit lui Zelenski, acordurile economice bilaterale cu SUA fac parte dintr-un proces mai amplu de negociere.

Între timp, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au continuat: peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete au fost lansate în noaptea de vineri spre sâmbătă, a transmis Zelenski într-o postare pe platforma X. Țintele au inclus rețeaua energetică, facilități de producție și rețele de distribuție.

Operatorul național de transport al energiei, Ukrenergo, a anunțat că atacul a fost a doua lovitură masivă asupra infrastructurii energetice de la începutul anului și a forțat centralele nucleare să reducă producția. Opt facilități din opt regiuni au fost atacate, potrivit unui comunicat.

"Ca urmare a loviturilor cu rachete asupra unor stații cheie de înaltă tensiune care asigurau evacuarea energiei produse de unitățile nucleare, toate centralele nucleare de pe teritoriile aflate sub control au fost forțate să își reducă sarcina", a transmis compania Ukrenergo.

Instituția a precizat că deficitul de energie din țară a crescut "semnificativ", ceea ce a dus la prelungirea întreruperilor programate de curent în toate regiunile Ucrainei.

Acest termen-limită din iunie vine după discuțiile trilaterale mediate de SUA în Abu Dhabi, care nu au produs niciun progres major, în condițiile în care cele două părți rămân blocate în cerințe incompatibile. Rusia insistă ca Ucraina să se retragă din Donbas, unde luptele continuă intens, o condiție pe care Kievul spune că nu o va accepta niciodată.

"Problemele dificile au rămas dificile. Ucraina și-a confirmat încă o dată pozițiile privind problema Donbasului. "Noi stăm unde stăm" este cel mai corect și mai fiabil model pentru un armistițiu astăzi, în opinia noastră", a spus Zelenski.

El a reiterat că cele mai complicate subiecte ar urma să fie lăsate pentru o întâlnire trilaterală între lideri. Zelenski a spus că nu s-a ajuns la un punct comun privind administrarea centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rusesc, și și-a exprimat scepticismul față de o propunere americană care ar transforma Donbasul, regiunea dorită de Rusia, într-o zonă economică liberă, ca posibil compromis.

"Nu știu dacă acest lucru poate fi implementat, pentru că atunci când am vorbit despre o zonă economică liberă, am avut viziuni diferite asupra ei", a declarat preşedintele ucrainean.

Zelenski a precizat că, în ultima rundă de discuții, negociatorii au discutat despre modul în care un eventual armistițiu ar putea fi monitorizat tehnic. El a adăugat că SUA au reafirmat că vor juca un rol în acest proces.

Atacurile aeriene repetate ale Rusiei s-au concentrat în ultimele luni pe rețeaua electrică a Ucrainei, provocând pene de curent și perturbând alimentarea cu căldură și apă pentru familii, într-o iarnă extrem de rece, sporind presiunea asupra Kievului.

Zelenski a mai spus că SUA au propus din nou un armistițiu care să interzică loviturile asupra infrastructurii energetice. Ucraina este pregătită să respecte o astfel de pauză dacă Rusia se angajează să o facă, însă el a subliniat că, atunci când Moscova a acceptat anterior o pauză de o săptămână propusă de SUA, aceasta a fost încălcată după doar patru zile.

