Un copil de 12 ani este suspectat de implicare într-un complot terorist. Dezvăluirea a fost făcută joi de reprezentanții serviciilor secrete din Belgia. Țara se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor violente legate de ideologia jihadistă.

Un copil de 12 ani, suspectat de implicare într-un plan terorist: "Număr tot mai mare de minori" - Profimedia

Un copil de 12 ani din Belgia este suspectat că a plănuit un atac terorist, potrivit Le Figaro. Informația a fost făcută publică joi, în raportul anual al Serviciului de Securitate al Statului, agenția de informații civile a Belgiei. Raportul nu menționează ce măsuri legale au fost luate în cazul copilului de 12 ani considerat o amenințare.

Tot mai mulți adolescenți apar în cazuri de terorism legate de ideologia jihadistă în Belgia. Fenomenul s-a intensificat în 2025.

Belgia se pregătește să comemoreze atacurile jihadiste de la Bruxelles. Acestea s-au soldat cu 32 de morți și s-au produs în martie 2016.

"Amenințarea teroristă inspirată de ideologia jihadistă (...) rămâne principala amenințare teroristă" în Belgia, se arată în raport, conform Mediafax.

Conform statisticilor, reprezintă 80% din cazurile analizate de autorități, în cadrul unui sistem național de partajare a informațiilor privind extremismul și terorismul.

Anul trecut, persoanele identificate drept consumatori ai propagandei jihadiste din partea unor organizații precum Statul Islamic sau Al-Qaeda erau „adesea tinere, chiar foarte tinere”, cu o vârstă medie de 22 de ani.

"Este clar că acordăm o atenție deosebită atunci când un caz implică un minor", iar odată ce acești suspecți sunt identificați, "bineînțeles, vom contacta autoritățile relevante, de exemplu, parchetul pentru minori", a declarat șefa Serviciului de Securitate al Statului, Francisca Bostyn, pentru postul public de radio belgian de limbă franceză RTBF.

Planurile de a comite acte de violență în 2025 implicau "un număr tot mai mare de minori", și anume "aproximativ o treime" dintre suspecți, a mai transmis Serviciul de Securitate al Statului. Însă acești adolescenți "în marea majoritate a cazurilor, aveau un plan care nu era foarte dezvoltat, nu foarte sofisticat sau nu foarte fezabil", a mai anunțat raportul.

"Astăzi, nu ne mai așteptăm la atacuri la fel de sofisticate precum cele pe care le-am văzut în 2016", a declarat Bostyn, adăugând că autoritățile sunt mai preocupate de acțiunile individuale, dispersate sau de cele ale "grupurilor mici adesea legate prin activități online".

