Ororile milionarului Epstein continuă să iasă la iveală. Două femei ar fi fost îngropate pe una dintre proprietățile lui, după ce au fost ucise în timpul unor jocuri sexuale. Informația este dezvăluită în cel mai recent lot de documente publicate de Departamentul de Justiție american. În acest timp, apar dovezi că și supermodelul Naomi Campbell a avut o relație apropiată cu Epstein, pe care l-a invitat la petreceri, chiar după prima lui condamnare.

Cele două victime ale agresorului sexual au fost îngropate la ferma din New Mexico, după ce ar fi murit în timpul unor jocuri sexuale, care implicau strangularea, potrivit unui email trimis la FBI. Deși identitatea lor nu este cunoscută, informatorul a transmis autorităților că tinerele nu erau americance.

De altfel, o altă femeie a povestit că pedofilul prefera victimele din străinătate.

"Jeffrey Epstein mi-a povestit cu ce se ocupa. Este mai rău decât ceea ce am văzut sau auzit de la alte victime. Sunt fete care nu sunt cunoscute, străine. [...] Mi-a dezvăluit că el călătorea în țări străine ca să comită acte ilegale cu copii", a povestit o victimă.

Naomi Campbell, o relaţie apropiată cu Epstein

În acest timp, Naomi Campbell intră pe lista vedetelor care au avut o relație apropiată cu pedofilul, precum Bill Clinton, Bill Gates și Woody Allen. Supermodelul britanic l-a invitat la petrecerile ei și i-a solicitat permisiunea să folosească avionul lui privat, chiar și după condamnarea din 2008 pentru agresiuni sexuale asupra unei minore. Documentele arată că cei doi ar fi fost în contact timp de 13 ani, lucru regretat ulterior de Campbell.

"Ceea ce a făcut nu poate fi apărat. Când am auzit ce a făcut mi s-a făcut greață, ca și celorlalți. Pentru că am avut parte de mulți prădători sexuali", spunea, în 2019, fostul fotomodel Naomi Campbell.

Starmer, criticat pentru că l-a numit pe Mandelson ambasador în SUA

La Londra, scandalul Epstein se amplifică. Premierul Keir Starmer este criticat pentru că, în 2024, l-a numit drept ambasador în Statele Unite pe Peter Mandelson, un politician care a primit bani de la Epstein și a păstrat legătura cu el mulți ani.

"Prezint scuze pentru că am crezut minciunile lui Mandelson și l-am numit. Victimele lui Epstein [...] au văzut cum a fost amânată tragerea la răspundere a celor vinovați și, adesea, refuzată. Victimelor le spun următoarele cuvinte: Îmi pare rău", a declarat premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

De acuzații nu a scăpat nici Regele Charles. Asta deși monarhul i-a retras toate titlurile fratelui său Andrew din cauza legăturilor cu Epstein.

În Letonia, autoritățile au lansat o anchetă penală privind un posibil trafic de persoane, după ce documentele au arătat că agențiile de modelling țineau legătura cu afaceristul american. Iar un fost premier norvegian va fi și el investigat. Cinci țări au declanșat până acum propriile anchete. În acest timp, în Franța a fost descoperită o campanie a rușilor de a încerca să îl implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein.

