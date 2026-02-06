Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cine e generalul rus Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat

Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război. 

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 19:52

Vladimir Alekseiev a fost atacat în scara blocului unde locuieşte de un bărbat care s-a dat drept curier. Generalul a fost împuşcat de trei ori, o dată chiar în piept, înainte ca agresorul să dispară. Autorităţile au început o vânătoare de oameni prin oraş.

"Acum serviciile speciale își fac treaba. Bineînțeles, raportează șefului statului. Îi dorim generalului să supravieţuiască și să se însănătoșească", a afirmat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

În vârstă de 64 de ani, Alekseiev s-a remarcat în timpul campaniei anti-jihadiste din Siria şi a fost unul dintre oficialii trimişi să înnăbuşe revolta mercenarilor Wagner, în 2023. Rusia a acuzat Ucraina de tenativă de asasinat.

Articolul continuă după reclamă

Mai mulţi oficiali militari ruşi de rang înalt au fost asasinaţi de la începutul războiului din Ucraina, iar Moscova da vina pe Kiev pentru aceste atacuri.

"Acest act de terorism a confirmat încă o dată hotărârea regimului Zelenski de a provoca constant, cu scopul de a perturba procesul de negocieri", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Atacul a avut loc după două zile de negocieri directe între Rusia şi Ucraina, la Abu Dhabi. Discuţiile s-au încheiat fără progrese, după ce Volodimir Zelenski a refuzat ultimatumul rus de a preda toată regiunea Donbas. Preşedintele ucrainean spune însă că negocierile continuă.

"Alte întâlniri sunt planificate în viitorul apropiat, probabil în Statele Unite. Este crucial ca acest război să se încheie într-un mod care să nu recompenseze Rusia pentru agresiunea sa", a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. 

Pentru prima dată în ultimele patru luni, cele două tabere au căzut de acord pentru un schimb de prizonieri. 157 de militari şi civili ucraineni au revenit acasă, unii dintre ei după aproape patru ani.

În acest timp, Rusia a catalogat drept patetică încercarea lui Emmanuel Macron de a relua contactele cu Vladimir Putin. Ar trebui să îl sune direct, Putin îi va răspunde, a explicat ministrul rus de Externe.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia general impuscat vladimir aleksiev supravietuit tentativa de asasinat
Înapoi la Homepage
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Ştiri externe » Cine e generalul rus Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat