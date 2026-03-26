Românii care au speriat Marea Britanie. Operațiune de amploare pentru a prinde nouă infractori

O bandă de hoți români care au furat 750.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie a fost condamnată la mai mult de 25 de ani de închisoare.

Cei nouă bărbați au folosit dispozitive de înaltă tehnologie pentru a ocoli sistemele de securitate și a retrage numerar de peste 3.300 de ori, relatează Daily Mail.

Au spart peste 50 de bancomate, noaptea, pe o perioadă de 11 luni, în 2024, angajând în același timp agenți de pază pentru a oferi acoperire.

Poliția a ajuns la grup greu, efectuând primele arestări în decembrie 2024, inclusiv reținând mai mulți membri ai bandei pe aeroportul Luton în timp ce aceștia încercau să fugă din țară.

Arestările au permis Unității de Operațiuni Speciale din Regiunea Estică să confiște probe, inclusiv plăci special programate pentru a manipula bancomatele.

Ofițerii au confiscat și un bancomat care fusese achiziționat din China, cu indicii că acesta făcea parte dintr-o tehnologie nouă, pentru alte infracțiuni.

Într-o a doua rundă de percheziții, acum opt luni, forțele de ordine din Marea Britanie au fost asistate de colegi din România, care au percheziționat 18 adrese din regiunea Bacău.

Ofițerii au confiscat, de asemenea, un Lamborghini și un Porsche de la una din adrese, unde bărbaţii şi-au transformat casa într-o adevărată fortăreaţă.

Prejudiciul total creat statului britanic este de 750.000 de lire sterline.

