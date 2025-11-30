Întâlnirea delegațiilor americane și ucrainene de la Miami a început cu declarații puternice privind viitorul Ucrainei, reconstrucția țării și garanțiile de securitate necesare pentru perioada de după conflict. Atât reprezentanții SUA, cât și cei ai Kievului au subliniat că negocierile nu sunt doar despre încheierea războiului, ci despre definirea unui cadru durabil care să asigure independența, suveranitatea și prosperitatea Ucrainei.

Senatorul american Marco Rubio a transmis, într-o postare publicată pe platforma X, că discuțiile fac deja progrese importante: "Suntem deja la jumătatea drumului spre a asigura independența Ucrainei. Am făcut progrese semnificative astăzi." Acesta a reiterat că obiectivul Statelor Unite nu este doar un acord de pace formal, ci o soluție care să garanteze că Ucraina nu va mai fi expusă unor noi agresiuni.

Rubio a insistat asupra unei perspective pe termen lung: "Ucrainenii vor pace, dar este vorba și despre încheierea războiului într-un mod care lasă Ucraina suverană, independentă și cu oportunitatea unei adevărate prosperități. Nu este doar despre a reconstrui țara, ci despre a intra într-o eră de progres economic extraordinar. Ucraina are un potențial economic enorm.", adaugă Rubio.

La rândul său, ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, prezent la întâlnire, a confirmat că delegațiile discută aspecte esențiale legate de arhitectura de securitate a Ucrainei după război:

"Discutăm acum despre viitorul Ucrainei: securitate, prosperitate și reconstrucție."

Întâlnirea de la Miami este considerată una dintre cele mai importante runde de discuții strategice dintre Kiev și Washington din ultima perioadă, vizând conturarea unei viziuni comune pentru etapa de după conflict.

