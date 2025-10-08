Rusia a intrat în "Faza 0" a pregătirilor pentru un posibil război cu NATO, susţin analiştii ISW

Potrivit analiştilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia pare să accelereze faza de pregătire informaţională şi psihologică, numită şi "Faza 0" a campaniei sale pentru un posibil război cu NATO în viitor. Aceasta ar avea scopul de a fragmenta coeziunea Alianţei, de a sădi teamă printre europeni şi de a modela percepţia populaţiei ruse asupra Occidentului.

Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei a susţinut, pe 6 octombrie, că Regatul Unit ar plănui ca un grup de ruşi pro-ucraineni care luptă pentru Ucraina să comită un atac asupra unei nave aparţinând Marinei Ucrainene sau unei nave civile într-un port european, scrie The Institute for the Study of War.

Serviciul susţine că sabotorii vor pretinde că au acţionat la ordinul Mosovei şi că Regatul Unit ar intenţiona să furnizeze grupului echipamente subacvatice fabricate în China, pentru a învinui Republica Populară Chineză că sprijină agresiunea Rusiei asupra ţării vecine.

Kremlinul încearcă să destabilizeze coeziunea NATO

Articolul continuă după reclamă

Afirmaţia făcută vine în contextul unor afimaţii similare ale SVR, care vizează alte state europene, precum Polonia, Moldova şi Serbia. Declaraţiile s-au înmulţit recent, indicând un nou tipar de activitate din partea Kremlinului.

ISW susţine că Rusia pare să desfăşoare pregătiri în cadrul fazei de condiţionare fizică şi psihologică pentru posibile contingenţe de război. Moscova a desfăşurat în ultimii ani o varietate de atacuri deschise și acoperite asupra statelor NATO, inclusiv misiuni de sabotaj, interferențe în comunicațiile electronice, bruiaj GPS și incendii intenționate. Atacurile Kremlinului s-au intensificat semnificativ începând cu toamna anului 2025, cele mai notabile fiind incursiunile cu drone în spațiul aerian NATO.

Tiparul acesta de activitate organizată ar sugera că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor pentru a escalada conflictul la un nivel superior, denumită şi "Faza 0". ISW nu a evaluat dacă Kremlinul a decis să declanşeze un astfel de război sau în ce interval de timp ar putea face asta, însă planurile pe termen lung pe care le derulează ar putea face parte din pregătirea unui conflict cu NATO. Printre demersurile făcute se numără şi restructurarea districtelor sale militare de la granița vestică și construirea de baze militare la frontiera cu Finlanda. Totuşi, nu există indicii că Rusia s-ar pregăti activ pentru un conflict iminent cu NATO.

Cum influenţează Rusia la nivel naţional şi internaţional percepţia asupra NATO

Atacurile Rusiei, precum şi afirmaţiile privind atacurile false, au mai multe scopuri. Kremlinul urmăreşte să sădească teamă în rândul populaţiei europene şi să fragmenteze coeziunea NATO. Diversitatea atacurilor şi a locațiilor acestora are rolul de a induce ideea unui pericol omniprezent în Europa. Rusia încearcă astfel să exploateze teama pentru a obține concesii în războiul din Ucraina și într-un posibil conflict cu NATO.

Totodată, Moscova încearcă să descurajeze sprijinul Europei pentru Ucraina și să oprească eforturile europene de consolidare a apărării, insinuând că acestea ar provoca atacuri rusești. Aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie mai amplă de control reflexiv, menită să determine adversarii Rusiei să ia decizii de politică ce avantajează, de fapt, Kremlinul.

La nivel intern, prin aceste declarații repetate ale SVR, Kremlinul caută să modeleze percepția populației ruse asupra Occidentului, prezentând actorii occidentali drept sursă a amenințărilor și a atacurilor. Astfel, se creează cadrul necesar pentru a justifica și obține sprijin public pentru o eventuală agresiune a Rusiei împotriva NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰