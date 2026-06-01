Presa ucraineană, supărată pe Nicuşor Dan: "Cere Rusiei să lovească orașele din Ucraina fără a afecta România"

Presa ucraineană l-a taxat pe președintele României, Nicușor Dan, după declarațiile făcute la BBC, în care a vorbit despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei și incidentele cu drone care au afectat teritoriul românesc. Publicaţia Ukrainska Pravda a titrat că liderul de la Cotroceni "a cerut Rusiei să lovească orașele din Ucraina fără să afecteze România", interpretând declarațiile ca fiind problematice și lipsite de empatie.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 13:28
Președintele României, Nicușor Dan, a stârnit reacții critice în presa ucraineană după declarațiile făcute la BBC, în care a vorbit despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei și despre incidentele cu drone care au afectat teritoriul ţării.

În interviul difuzat în emisiunea Weekend de la BBC, Nicușor Dan a spus că în ultimii doi ani au avut loc aproximativ peste 20 de incidente cu drone pe teritoriul României, iar unele dintre acestea transportau inclusiv explozibil.

El a avertizat că astfel de incidente reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru România și a spus că atacurile Rusiei asupra Ucrainei ar trebui să fie desfășurate astfel încât să nu afecteze teritoriul românesc. "Aceasta devine o amenințare pentru cetățenii români. De aceea, când rușii lovesc orașe ucrainene de cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie siguri că nu vor afecta cetățeni români", a declarat el.

Declarațiile au fost interpretate de unii comentatori ucraineni ca fiind controversate, deoarece nu au condamnat direct atacurile Rusiei asupra Ucrainei, ci pun accentul pe protejarea României. Totuși, într-o discuție separată cu președintele Volodimir Zelenski, Nicușor Dan a subliniat că "Rusia trebuie să își oprească atacurile" asupra Ucrainei.

Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
