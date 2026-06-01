Zelenski vrea mai multă presiune asupra Rusiei: Avem o fereastră pentru negocieri cu Putin până în iarnă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere, din nou, liderilor mondiali să pună mai multă presiune, inclusiv prin sancțiuni, asupra lui Vladimir Putin, pentru a-l aduce la masa negocierilor, în contextul în care războiul din Ucraina durează deja de peste 4 ani, scre CBS News . Zelenski a sugerat că eventualele câștiguri de pe câmpul de luptă în următoarele șase luni ar putea întări poziția Ucrainei în viitoarele negocieri de pace. El a adăugat că, înainte de venirea iernii, ar trebui găsită o soluție diplomatică pentru a relua discuțiile cu partea rusă.

Rusia pierde inițiativa pe front, iar bilanţul morţilor creşte de la o lună la alta, în timp ce Ucraina folosește tactici noi pentru a ieși din război, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Totuși, experții susţin că este prea devreme să fie clar dacă acest lucru va schimba decisiv situația de pe front. Zelenski a sugerat, într-un interviu pentru CBS News, că această situație creează o fereastră de oportunitate înainte de venirea iernii pentru reluarea negocierilor.

"Există mai multe direcții de negocieri. Anul trecut, principalul canal a fost cel american, întâlniri trilaterale SUA - Ucraina - Rusia. A fost la nivel tehnic, dar a fost util. Cred că cea mai puternică formulă ar fi SUA, Ucraina, Europa și Rusia împreună.

Acum însă, SUA sunt mai concentrate pe Orientul Mijlociu, iar asta a încetinit procesul. Suntem gata să discutăm direct cu Rusia. M-aș întâlni cu Putin dacă ar fi pregătit. Cred că Rusia va fi împinsă spre dialog prin mai multe sancțiuni și presiune. Ei pierd aproximativ 30.000 - 35.000 de soldați pe lună, pierderile lor sunt foarte mari. Asta creează o criză internă de personal. De aceea, cred că vor fi forțați să vină la negocieri", a declarat Zelenski.

Totodată, preşedintele ucrainean a cerut din nou mai mult sprijin din partea Statelor Unite. Într-o scrisoare pentru Donald Trump, liderul de la Kiev cere livrarea urgentă de interceptoare Patriot, pe fondul intensificării atacurilor ruseşti asupra Ucrainei.

"Am avut o iarnă foarte grea, cu atacuri asupra infrastructurii energetice, școlilor. Acum avem un deficit mare. (...) Unul dintre motive este și situația din Orientul Mijlociu și războiul cu Iranul. Vedem că deficitul crește și trebuie să acționăm rapid, prin întâlniri și discuții cu partenerii noştri.

Nu există suficiente rachete produse în SUA. Ar putea deveni o criză globală. Avem nevoie să accelerăm producția. Doar SUA pot produce astfel de volume. 60 - 65 de rachete pe lună nu sunt suficiente pentru situația actuală. Rusia știe asta.

Trebuie extinsă producția. Germania are deja unele licențe. Am cerut atât administrației anterioare, cât și celei actuale să acorde Ucrainei licențe pentru producție. Asta ar ajuta mult, inclusiv pentru alte regiuni ale lumii. Am vorbit cu președintele Trump. Suntem recunoscători că putem discuta aceste lucruri.

Există programul PURL, prin care țările europene finanțează achiziții de arme americane. Dar producția este limitată. Nu este o problemă de bani, ci de lipsă de producție. Putem distruge multe tipuri de drone și rachete, dar nu avem încă sistem complet pentru interceptarea rachetelor balistice. Aceasta este problema principală.

Noi putem contribui cu tehnologie, inclusiv drone și sisteme ieftine de interceptare. SUA au însă sistemele anti-balistice. Noi vrem să împărțim tot ce avem. Dar până când vom dezvolta propriile sisteme, avem nevoie de sprijin american. Europa ne-a oferit unele sisteme, dar în principal tot despre Patriot este vorba. Franța și Italia au sistemul SAMP/T, dar și acestea trebuie produse mai mult. Nimeni nu era pregătit pentru un război atât de îndelungat. Toți trebuie să crească producția", cere preşedintele ucrainean.

