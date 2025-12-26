Rusia acuză Ucraina că vrea să "torpileze" negocierile de pace
Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina de faptul că vrea să "torpileze" negocierile.
Adjunctul şefului diplomaţiei ruse constată că noul ”plan de pace” prezentat săptămâna aceasta de către Kiev este ”radical diferit”, ”dacă poate fi numit măcar plan”, de ceea a negociat Moscova cu americanii.
"De munca noastră şi de voinţa politică a celeilalte părţi va depinde capacitatea noastră de a face ultimul efort şi a ajunge la un acord, mai ales în contextul în care Kievul şi sponsorii săi dim cadrul Uniunii Europene (UE), care nu sunt favorabili acordului, şi-au intensificat eforturile de a-l torpila", a declarat le televiziune Serghei Raibkov, conform news.ro.
El face aceste declaraţii după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că versiunea sa planului de pace este "gata 90%".
2026 va deveni un an al victoriilor Rusiei, declară Serghei Riabkov.
Lupta împotriva neocolonialismului, apăprarea drepturilor ruşilor şi aprofundarea parteneriatelor cu ţările vecine sunt principalele priorităţi ale Moscovei anul viitor, a anunţat el.
