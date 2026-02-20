Antena Meniu Search
Curs BNR, 20 februarie 2026. Leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 13:17
Leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3327 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 ianuarie 2026 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8393 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată 5,0974 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5813 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 7,7 lei, astfel că gramul de aur a depăşit, din nou, pragul psihologic de 700 de lei şi a ajuns să fie cotat la 700,9567 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

