Finanţatorul texan Gentry Beach, care are legături cu familia preşedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecută un acord cu gigantul energetic rusesc Novatek pentru dezvoltarea gazelor naturale în Alaska, în pofida sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit în august în Alaska pentru discuţii menite să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Oficiali americani şi ruşi au discutat mai multe potenţiale acorduri energetice în marja discuţiilor cu privire la încheierea războiului în Ucraina. Surse familiarizate cu aceste convorbiri au declarat că propunerile comerciale au fost concepute pentru a încuraja Kremlinul să accepte un acord de pace în Ucraina şi pentru ca Washingtonul să relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Pe 24 februarie se vor împlini patru ani de când Rusia a declanşat războiul în Ucraina prin invazia sa nejustificată şi ilegală.

New York Times, care a discutat cu finanţatorul din Texas, a relatat că acesta a semnat în secret un acord pentru ca Novatek să exploateze gaze naturale în Alaska.

Proiectul se află în fază incipientă şi se confrunta cu obstacole semnificative, a declarat Gentry Beach, refuzând să dezvăluie detaliile financiare.

Novatek a declarat pentru ziar că "într-adevăr purta negocieri privind utilizarea potenţială" a tehnologiei sale pentru lichefierea gazului natural în nordul Alaskăi, dar nu a confirmat că ar colabora cu Beach.

Beach este preşedinte şi director executiv al firmei de investiţii America First Global, care deţine interese în domeniul energiei, mineritului şi infrastructurii. El a contribuit la strângerea de fonduri pentru campania electorală a lui Trump din 2016 şi a contribuit la conturarea agendei economice şi diplomatice "America First" a actualei administraţii de la Washington.

Beach este, de asemenea, coleg de facultate cu fiul lui Trump, Donald Trump Jr., potrivit New York Times.

Preşedintele Volodimir Zelenski, citând serviciile de informaţii ucrainene, a declarat săptămâna aceasta că Rusia a promis SUA un acord de 12 trilioane de dolari în schimbul ridicării sancţiunilor. Potrivit unei surse, propunerea ar fi fost deja convenită, potrivit agenţiei de presă Unian.

În Europa - potrivit The Economist - cresc îngrijorările că preşedintele american Donald Trump ar putea forţa Ucraina să facă concesii devastatoare înainte de iunie - care ar fi termenul său limită pentru realizarea păcii - pentru a obţine beneficii de pe urma Rusiei. În general, ruşii au oferit americanilor un acord privind exploatarea petrolului şi gazelor în Arctica, a mineralelor din pământuri rare, un centru de date nucleare şi un tunel sub strâmtoarea Bering. Ambele părţi speră să câştige de pe urma acestui acord. Rusia suferă din cauza preţurilor scăzute la petrol şi a sancţiunilor, în timp ce Donald Trump vrea rezultate înainte de alegerile intermediare din noiembrie, conform publicaţiei citate.

