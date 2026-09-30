Execuţia Christei Pike, amânată. Tennessee nu a mai aplicat pedeapsa capitală unei femei de peste 200 de ani

Christa Pike este prima femeie care va fi executată în statul american Tennessee după mai bine de 200 de ani. Femeia, acum în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte la vârsta de 18 ani pentru o crimă comisă în 1995 care a cutremurat Statele Unite ale Americii, scrie Reuters.

UPDATE - O curte federală de apel a suspendat miercuri execuția Christei Pike, cu aproximativ o oră înainte ca aceasta să aibă loc. Judecătorii au precizat că vor să analizeze dacă acuzațiile sale privind abuzurile sexuale și violurile suferite în copilărie au fost luate pe deplin în considerare înainte ca ea să fie condamnată la moarte, scrie NBC News.

Și-a ucis "rivala" și i-a luat o bucată de craniu drept suvenir

Pike, care are acum 50 de ani, avea 18 ani în ianuarie 1995, când ea, iubitul ei în vârstă de 17 ani și un al treilea complice au ademenit-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, colegă cu ei la centrul de formare profesională Knoxville Job Corps, într-o zonă împădurită, unde au torturat-o și au ucis-o.

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Caracterul extrem de violent al crimei, în timpul căreia autorii au crestat forma unei pentagrame pe pieptul victimei și au luat o bucată din craniul acesteia ca suvenir, a atras la vremea respectivă o atenție intensă din partea presei, aminteşte Reuters.

Mărturiile din timpul procesului au indicat că Pike o considera pe Slemmer o rivală pentru afecțiunea iubitului său, Tadaryl Shipp. Pike și iubitul ei au mărturisit crima, iar amândoi au fost condamnați în anul următor pentru omor de gradul întâi. Pike a fost condamnată la moarte, în timp ce Shipp a primit închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.

Cel de-al treilea inculpat, Shadolla Peterson, care avea 18 ani la momentul crimei și care jucase rolul de paznic pentru ceilalți doi, a depus mărturie pentru acuzare și a primit o pedeapsă cu suspendare.

În prezent, singura femeie condamnată la moarte în Tennessee, Pike a fost condamnată și în august 2001 pentru tentativă de omor de gradul întâi, după ce a agresat o altă deținută, potrivit Departamentului de Corecție din Tennessee.

Cum au încercat avocații să o scape de pedeapsa cu moartea

Într-o petiție prin care i-au cerut guvernatorului să îi comute pedeapsa cu moartea în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, avocații ei au documentat istoricul acesteia ca victimă, în copilărie, a violenței, neglijării și abuzurilor sexuale, inclusiv două violuri, la vârstele de 11 și 17 ani. De asemenea, au invocat diagnosticele primite în închisoare pentru tulburare bipolară și tulburare de stres posttraumatic.

Avocații ei au indicat și dovezi potrivit cărora mama femeii a consumat cantități mari de alcool în timpul sarcinii, contribuind la o dezvoltare defectuoasă a creierului, ceea ce i-ar fi îngreunat clientei lor controlul impulsurilor în tinerețe.

Experți în violență sexuală și traumă s-au pronunțat, de asemenea, în sprijinul ei, susținând că procedurile asociate injecției letale ar putea face ca Pike să retrăiască flashback-uri severe și traumatizante legate de abuzurile sexuale și violurile suferite în copilărie, amplificând cruzimea și suferința morții sale.

Mama victimei, May Martinez, s-a pronunțat în favoarea execuției.