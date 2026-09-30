3 români, arestaţi pentru furt în Italia. Poliţiştii au găsit peste 120 de kg de cabluri de cupru asupra lor

Trei persoane au fost arestate în flagrant în după-amiaza zilei de 24 septembrie, la Muggia, o comună din Italia, după ce au fost oprite de carabinieri în apropierea unei zone de depozitare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cei trei, cetățeni români fără domiciliu stabil în Italia, ar fi pătruns pe proprietatea companiei Gala Logistica S.r.l. după ce ar fi deteriorat o parte din gard.

Odată ajunși în interior, aceștia ar fi tăiat mai multe cabluri de cupru, pe care le-au strâns în role și le-au pregătit pentru a fi transportate. Prezența unor muncitori în zonă i-ar fi determinat însă să fugă, potrivit TriesteNews.

Cei trei au fost opriți și identificați de carabinierii din cadrul Nucleului Operativ și Radiomobil de pe via Hermet, cu sprijinul unităților din Muggia și Trieste.

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Ce au găsit anchetatorii asupra românilor

În urma perchezițiilor corporale și a verificării vehiculului folosit de suspecți, anchetatorii au recuperat aproximativ 120 de kilograme de cabluri de cupru, care au fost ulterior returnate proprietarului de drept.

În timpul controalelor, autoritățile au confiscat și o autoutilitară Peugeot Boxer, în interiorul căreia au fost descoperite alte 25 de kilograme de cupru sub formă de bare, mai multe unelte care ar fi putut fi folosite la spargeri, precum și suma de 915 euro în numerar, în bancnote de diferite valori.

Valoarea totală a cuprului recuperat a fost estimată la aproximativ 1.700 de euro

După finalizarea verificărilor și a procedurilor legale, la dispoziția autorității judiciare, cei trei bărbați arestați au fost transferați la penitenciarul din Trieste.

Dosarul se află în continuare în etapa cercetărilor preliminare. Vinovăția persoanelor implicate urmează să fie stabilită în cadrul procedurii judiciare și, dacă va fi cazul, în urma unui proces, cu respectarea prezumției de nevinovăție.