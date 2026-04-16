Rusia amenință producătorii europeni de drone și publică lista "adreselor" celor care "ajută" Ucraina

Rusia amenință producătorii europeni de drone și publică online ceea ce pretinde a fi adresele acestora. Dmitri Medvedev susține că firmele din Europa care produc drone în colaborare cu Ucraina sunt "potențiale ținte". Țara noastră nu se află pe listă. România și Ucraina se pregătesc să lanseze proiecte comune de fabricare a dronelor, de 200 de milioane de euro, prin programul SAFE al Uniunii Europene.

O dronă UAS PD-2 produsă de Ukrspecsystems la fabrica companiei din Marea Britanie, lângă Cambridge, 5 martie 2026 - Profimedia

Ministerul rus al Apărării a publicat miercuri seară pe Telegram ceea ce pretinde a fi adresele mai multor producători de drone din Europa care sprijină Ucraina sau colaborează cu Kievul. Moscova a avertizat că astfel de proiecte comune de producție reprezintă "un pas spre escaladare".

Marea Britanie a anunțat ieri cel mai mare pachet de drone pentru Ucraina

Amenințarea implicită din partea Rusiei vine după ce Marea Britanie a anunțat cel mai mare pachet de drone pentru Ucraina, pentru a contracara ofensiva lui Putin, care include peste 120.000 de unități și tehnologie de ultimă generație pentru câmpul de luptă. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Londra pe 15 aprilie 2026. Și Berlinul a anunțat un pachet de ajutor militar de 4 miliarde de euro, axat pe apărare antiaeriană și drone, iar Italia a anunțat tot ieri că explorează un proiect comun cu Ucraina privind producția de drone.

"Considerăm această decizie drept un pas deliberat care duce la o escaladare accentuată a situației militaro-politice pe întreg continentul european și la transformarea treptată a acestor țări într-un spate strategic al Ucrainei", a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram. "În loc să consolideze securitatea statelor europene, acțiunile liderilor europeni atrag tot mai mult aceste țări în războiul cu Rusia", a adăugat ministerul de la Moscova.

Rusia a publicat "lista companiilor din țările NATO care produc drone pentru Ucraina"

Postarea de pe Telegram include adresele a 11 producători ucraineni și 10 companii europene din mai multe țări. Pe lista rușilor se află fabrici din Germania (Hanau), Turcia (Ankara și Yalova), Israel (Haifa și Or Yehuda), Spania (Madrid), Italia (patru unități, inclusiv Veneția) și Cehia (Praga). Aici s-ar fabrica motoare, sisteme de navigație, module de comunicație și structuri din fibră de carbon esențiale pentru funcționarea aparatelor.

Printre companiile menționate se numără "Fire Point" și "Horizon Tech" din Marea Britanie (Londra, Mildenhall, Leicester), "Da Vinci Avia" și "Airlogix" din Germania (Munchen), "Kort" din Danemarca (Stovring), precum și firme din Lituania (Vilnius). De asemenea, sunt incluse "Terminal Autonomy" din Letonia (Riga), "Destinus" din Țările de Jos (Hengelo), "Antonov" și "Ukrspecsystems" din Polonia (Mielec, Tarnow) și "DeViro" din Cehia (Praga, Kolín), care produc drone precum FP-1, FP-2, "Sticker", "Da Vinci", "Anubis", "HaKi" AK-1000, AQ-400 "Kosa", "Ruta", An-196 "Liutîi", RAM-2X și "Bulava".

"Publicul european ar trebui nu doar să înțeleagă clar cauzele reale ale amenințărilor la adresa securității lor, ci și să cunoască adresele și locațiile companiilor "ucrainene" și "mixte" care produc drone", a transmis ministerul. Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a declarat într-o postare separată că mesajul ministerului trebuie luat "literal", iar lista reprezintă "potențiale ținte pentru forțele armate ruse".

Ucraina utilizează aproximativ 9.000 de drone zilnic de la finalul anului 2025, potrivit unui oficial ucrainean de rang înalt. Industria de apărare a țării încearcă să dezvolte producția comună de drone și alte echipamente militare cu parteneri europeni pentru a crește capacitatea de producție.

România și Ucraina vor produce împreună drone

Amintim că România și Ucraina au semnat la București, pe 12 martie, în cadrul vizitei la București a lui Volodimir Zelenski, un parteneriat privind producția comună de drone în România. Ministerul Apărării a anunțat pe 8 aprilie că țara noastră și Ucraina se pregătesc să lanseze proiecte comune de fabricare a dronelor, susținute cu 200 de milioane de euro din cadrul programului SAFE al Uniunii Europene.

În acest sens, Guvernul României a găzduit o întâlnire strategică de tip B2B matchmaking între companii din Ucraina și România. Obiectivul principal al întâlnirii a fost facilitarea unor legături directe între entitățile economice din România și cele din Ucraina, "în vederea impulsionării dialogului tehnic și creării unei rețele profesionale". Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor în domeniul aeronavelor fără pilot (UAV) și al sistemelor avansate de detecție și combatere a acestora (Anti-UAS).

