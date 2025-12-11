Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat, joi, că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea, de fapt, soldatul britanic ucis marţi în Ucraina. Rusia a acuzat Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, scrie Reuters. Potrivit estimărilor The Guardian, aproximativ 100 de cetăţeni britanici s-ar afla pe teritoriul Ucrainei.

Ministerul Apărării britanic a declarat marţi că soldatul, caporalul George Hooley, a murit în Ucraina în timp ce observa forţele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă departe de linia frontului.

George Hooley, în vârstă de 28 de ani, este primul soldat britanic despre care autoritățile confirmă oficial că a murit în Ucraina. Tragedia s-a petrecut în timpul unor teste tactice, unde erau prezenți și alți militari britanici. Din fericire, aceștia nu au fost răniți.

Marea Britanie, ca ţară lider în aşa-numita "Coaliţie a Voinţei", a declarat în repetate rânduri că susţine trimiterea unei forţe multinaţionale în Ucraina după ce se va ajunge la un acord de încetare a focului sau de pace, o posibilă desfăşurare asupra căreia Rusia a avertizat că se împotriveşte.

Aproximativ o sută de soldați britanici s-ar afla în prezent pe teritoriul Ucrainei, potrivit The Guardian. Informația apare în contextul în care Londra a recunoscut, în premieră, moartea unui militar britanic.

Peste 40 de cetățeni britanici și-au pierdut viața de la începutul războiului, însă moartea lui Hooley este prima recunoscută în mod public ca fiind legată de activitatea oficială a armatei Regatului Unit în Ucraina.

Zaharova: Londra a început să pregătească opinia publică pentru pierderile militare din Ucraina

"Londra trebuie să recunoască sincer ce făcea soldatul lor Hooley acolo. Pare că poate cineva din Marea Britanie a început să pregătească cu atenţie opinia publică din ţara sa pentru pierderile militare din Ucraina, care ar fi imposibil de ascuns şi de continuat să fie ascunse", a comentat Zaharova.

Ea a spus că guvernul britanic nu ar trebui să-şi înşele cetăţenii afirmând că soldaţii britanici trimişi în Ucraina erau doar consilieri sau instructori şi a acuzat forţele britanice că ajută Kievul "să efectueze atacuri teroriste şi misiuni extremiste" la ordinele directe ale Londrei.

Zaharova, care a afirmat că Rusia va considera orice contingent militar străin din Ucraina ca fiind ţintă legitimă, nu a prezentat dovezi care să susţină acuzaţiile sale privind o presupusă implicare mai largă a Regatului Unit.

Guvernul britanic, unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei, nu a confirmat niciodată numărul personalului militar aflat în Ucraina, dar BBC a raportat că un mic contingent sprijină forţele ucrainene şi asigură securitatea personalului diplomatic.

