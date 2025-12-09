Soldat britanic, mort într-un "accident" în Ucraina. Observa testarea noilor echipamente de apărare
Un soldat britanic a fost ucis, marţi, în Ucraina, într-un "accident" care a avut loc "departe de linia frontului". Accidentul s-ar fi produs în timp ce observa forţele ucrainene care testau noi echipamente de apărare, anunţă ministrul britanic al Apărării.
Este primul membru al forţelor armate britanice ucis în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti din februarie 2022, a confirmat ministerul, care nu a furnizat alte informaţii despre soldat, scriu AFP şi Reuters.
Prim-ministrul Keir Starmer a difuzat o declaraţie prin care prezintă "sincere condoleanţe" familiei soldatului căzut.
Regatul Unit a recunoscut anterior că un "număr mic" de trupe britanice sunt staţionate în Ucraina pentru a asigura securitatea diplomaţilor săi şi sprijinul armatei ucrainene.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰