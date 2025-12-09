Antena Meniu Search
Soldat britanic, mort într-un "accident" în Ucraina. Observa testarea noilor echipamente de apărare

Un soldat britanic a fost ucis, marţi, în Ucraina, într-un "accident" care a avut loc "departe de linia frontului". Accidentul s-ar fi produs în timp ce observa forţele ucrainene care testau noi echipamente de apărare, anunţă ministrul britanic al Apărării.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 21:37
Soldat britanic, mort într-un "accident" în Ucraina. Observa testarea noilor echipamente de apărare Imagine ilustrativă - Shutterstock

Este primul membru al forţelor armate britanice ucis în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti din februarie 2022, a confirmat ministerul, care nu a furnizat alte informaţii despre soldat, scriu AFP şi Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer a difuzat o declaraţie prin care prezintă "sincere condoleanţe" familiei soldatului căzut.

Regatul Unit a recunoscut anterior că un "număr mic" de trupe britanice sunt staţionate în Ucraina pentru a asigura securitatea diplomaţilor săi şi sprijinul armatei ucrainene.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina ucraina soldat mort marea britanie
