Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.

Rusia continuă ofensiva din estul Ucrainei şi revendică noi teritorii - Profimedia

Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea localităţii Petrivské din regiunea Doneţk (est), unde se desfăşoară cea mai mare parte a luptelor, şi a localităţilor Tikhe şi Otradne din regiunea Dnepropetrovsk (centru-est), unde trupele sale au pătruns în cursul verii şi avansează rapid, conform Al Jazeera.

Armata ucraineană se află în dificultate pe front, luptând în prezent pentru a nu pierde controlul asupra mai multor fortăreţe de pe frontul de est şi începând să se retragă în anumite zone din nordul şi sudul ţării, unde liniile nu s-au mişcat de câteva luni.

Cu doar o zi în urmă, Rusia a mai revendicat o serie de aşezări de pe linia frontului din estul Ucrainei, afirmaţie pe care Kievul a negat-o sau a refuzat să o recunoască.

Ministerul a declarat că patru aşezări din regiunea Doneţk, punctul central al ofensivei ruseşti spre vest, se află acum sub controlul său, inclusiv Iampil, la est de oraşul Sloviansk, controlat de ucraineni.

Ucraina a declarat joi că Iampil a rămas sub controlul său, în ciuda încercărilor de infiltrare ale Rusiei.

Şeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat joi că forţele sale au capturat oraşul Kupiansk, în mare parte distrus, deşi Ucraina a negat acest lucru.

