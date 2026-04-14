Rusia, reacţie după victoria lui Peter Magyar: "Nu transmitem felicitări țărilor neprietenoase"

Kremlinul nu l-a felicitat pe liderul opoziției Tisza, Peter Magyar, pentru victoria obținută la alegerile parlamentare de duminică din Ungaria, însă a transmis că rămâne deschis continuării relațiilor cu Budapesta, potrivit unui anunț făcut luni după-amiază și citat de EFE, relatează Agerpres.

"Nu transmitem felicitări țărilor neprietenoase, iar Ungaria este o țară neprietenoasă, deoarece susține sancțiunile care ne-au fost impuse de Occident", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presă Interfax.

Când a fost întrebat dacă aceasta înseamnă că Moscova a fost prietenă exclusiv cu Viktor Orban, Peskov a răspuns că "partea rusă a purtat un dialog cu el".

Rusia așteaptă direcția noului guvern de la Budapesta

Dmitri Peskov a adăugat că Rusia rămâne deschisă dialogului cu Ungaria, dar așteaptă să vadă "care va fi linia generală a noului guvern". "Este greu de spus dacă va rămâne pragmatică sau se va politiza", a remarcat el.

Cu puțin timp înainte, în primul său comentariu privind alegerile din Ungaria, Kremlinul se arătase dispus să continue contactele pragmatice cu Budapesta, în pofida înfrângerii în alegerile de duminică a aliatului său Viktor Orban, care blocase sprijinul pentru Ucraina și noul pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei.

"Ungaria și-a făcut alegerea. O respectăm", declarase Peskov.

Cum arată noua configurație politică din Ungaria

Cu 96,9 % din voturi numărate, partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut 138 din cele 199 de locuri din forul legislativ, în timp ce partidul Fidesz, aflat până acum la guvernare, a obținut 55 de mandate, iar formațiunea de extrema dreaptă 'Patria noastră', șase mandate.

În primul său discurs după confirmarea victoriei sale zdrobitoare, Magyar a promis că, sub guvernarea sa, această țară din Europa Centrală va fi "un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO".

Marți, Kremlinul a adoptat o atitudine precaută în fața declarațiilor de luni ale lui Peter Magyar. El "face multe declarații și conferințe de presă. Să așteptăm formarea noului guvern și primele măsuri concrete", a declarat Peskov, explicând că "în politică, una e când nu ți-ai asumat încă rolul de lider și poți face declarații, dar odată ce îți asumi acest rol, apar alte înțelegeri, să zicem, mai pragmatice".

Noul lider ungar nu va suna primul la Kremlin

După câștigarea alegerilor, Magyar a declarat că nu îl va suna primul pe președintele rus, Vladimir Putin, dar că va răspunde la telefon dacă acesta îl va suna: "Dacă ar fi să vorbim, i-aș cere ca, după patru ani, să pună capăt crimelor și acestui război (n.r. în Ucraina)", a spus el.

După anunțul rezultatelor alegerilor, mulți susținători ai lui Magyar scandau pe străzile Ungariei "Rușilor, plecați acasă!", din cauza relației strânse dintre prim-ministrul învins Viktor Orban și autoritățile ruse. Se așteaptă ca guvernul Magyar să fie mai pro-european decât cel al predecesorului său și să înceteze să mai blocheze politicile UE în favoarea Ucrainei, țară invadată de Rusia din 2022.

În ultimele luni, fricțiunile dintre Kiev și Budapesta s-au intensificat din cauza poziției proruse a Ungariei și a conductei de petrol Drujba, care alimentează Ungaria cu petrol din Rusia. Kievul susține că tronsonul ucrainean al conductei a fost avariat de un bombardament rusesc, Ungaria și Slovacia, care de asemenea primește petrol din această conductă, susțin că Ucraina tergiversează reparațiile.

