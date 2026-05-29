Dacă iniţial Nicuşor Dan promitea o reacţie pe măsură, după şedinţa CSAT şeful de stat s-a rezumat la a anunţa că România îl expulzează pe consulul rus şi închide consulatul rusesc din Constanţa. Reacţii mai dure vin din străinătate. Franţa, Germania şi chiar şi Ucraina s-au oferit să ne ajute să ne apărăm ţara. Vladimir Putin a promis că Rusia va face o anchetă obiectivă, dacă România îi va pune la dispoziţie rămăşiţele dronei prăbuşite aseară.

După ce drona rusească a lovit blocul din Galaţi, preşedintele a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Înainte de şedinţă, Nicuşor Dan ameninţa cu un răspuns pe măsură. După şedinţă, tonul s-a mai temperat.

"Faţă de această situaţie, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persoană non-grata. Şi consulatul general al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

De la Kremlin, răspunsul este sfidător.

"El este ocupat de relaţia bilaterală cu Kazahstanul şi relaţia cu Uniunea Economică Eurasiatică. Problema (din România n.r.) nu intră în aceste categorii.", a spus Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

Fostul preşedinte al Rusiei nu s-a sfiit să ne mai ameninţe o dată.

"Să fie pregătiţi, căci se va mai întâmpla. Dronele sau componentele europene din drone sunt folosite zilnic la atacuri în Rusia. Consecinţa e că blocurile lor vor fi lovite", declarat şi Dmitri Medvedev, fostul preşedinte al Rusiei.

Reacţia României păleşte în comparaţie cu răspunsurile pe care alte state l-au avut faţă de Moscova în situaţii mai puţin grave. Anul trecut, Polonia a cerut activarea articolului 4 al NATO, după ce a detectat şi doborât drone ruseşti în spaţiul ei aerian. La fel a făcut şi Estonia, când trei avioane de vânătoare ruseşti au survolat pentru scurt timp statul baltic. Articolul 4 prevede convocarea statelor NATO şi stabilirea unui răspuns comun, atunci când securitatea unui stat membru este pusă în pericol.

România nu a invocat articolul, chiar dacă dronele ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian de cel puţin 28 de ori, de la începutul războiului. De la sol au fost recuperate până acum 47 de fragmente de drone ruseşti. Totuşi, preşedintele a cerut sprijinul aliaţilor.

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat azi cu Secretarul General NATO, Mark Rutte. Şeful Statului le-a cerut Aliaţilor să trimită de urgenţă în România capabilităţi anti-dronă pentru a întări apărarea ţării noastre şi a Flancului Estic. Dincolo de ajutorul oferit de Aliaţi, România va semna în aceste zile mai multe contracte prin programul SAFE. Dar în acest caz livrările ar putea dura aproape doi ani. Altfel, Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au semnat în martie un acord de principiu privind producţia comună de drone, iar liderul de la Kiev a spus azi că Ucraina este gata să ajute România în orice moment pentru a face faţă incursiunii dronelor ruseşti.

"Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaţilor din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem.", a precizat Ilie Bolojan, premierul României.

Apărarea antiaeriană a României este proiectată să doboare în special rachete şi avioane, însă este deficitară când vine vorba de drone. România a comandat 8 sisteme anti-dronă prin programul SAFE, dar va mai dura până ajung. Pe lângă probleme logistice există şi probleme legale.

"Acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.", a adăugat general Gheorghe Maxim, locţiitor Comandamentul Forţelor Întrunite.

"Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o linie roșie. (...) Vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei.", a declarat Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

"Incursiunea iresponsabilă a Rusiei în România arată că Rusia este dispusă să escaladeze. Suntem gata să apărăm fiecare centimetru de teritoriu Aliat", a spus Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Preşedinta Comisiei Europene a comunicat că Rusia a întrecut o nouă limită şi a cerut sancţiuni. Pentru cancelarul german, ce s-a întâmplat în România e un semn că Rusia este dispusă să escaladeze conflictul. Răspunsuri ferme au venit şi din partea Austriei şi a Franţei, care au convocat ambasadorii ruşi pentru explicaţii.

"NATO are o paletă largă de răspunsuri posibile. Şi dacă securitatea unui stat NATO este ameninţată, răspunsul poate fi devastator.", a declarat Jean-Noël Barrot, ministrul de Externe al Franţei.

Şi ambasadorul SUA la Bucureşti a calificat incidentul drept o "incursiune nesăbuită". Alt mesaj dur a venit de la congresmanul american Joe Wilson.

Un mesaj de sprijin a venit şi de la ministrul britanic al Apărării, care s-a arătat dispus să suplimenteze avioanele Royal Air Force defăşurate deja în România.

Marius Gîrlaşiu

