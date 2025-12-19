Leoni anunță restructurări masive în România. Sute de angajați o să-şi piardă locul de muncă

Angajații fabricii Leoni din Arad au fost anunțați că, începând cu anul 2026, compania germană va opera restructurări semnificative, care ar putea duce la pierderea locurilor de muncă. Informația a fost făcută publică de consultantul Doru Șupeală, printr-o postare pe platforma LinkedIn. ITM Arad a confirmat că Leoni vrea să concedieze 465 de salariaţi din 1.596 din fabrica de la Arad.

Leoni anunță restructurări masive în România. Peste 3.700 de angajați riscă să-și piardă locul de muncă - LinkedIn/ Doru Şupeală

Leoni a anunţat ITM Arad că vrea să concedieze 465 de salariaţi din 1.596 din fabrica de la Arad. Este o notificare de concediere colectivă, "pentru rentalibizarea activităţii". Urmează consultări cu sindicatele, conform inspectorei-şef ITM Arad, Ecaterina Isac.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât vestea vine în pragul sărbătorilor de iarnă, amplificând incertitudine în rândul angajaților.

"Arădenii care lucrează la Leoni vor petrece Sărbători foarte triste și pline de incertitudine, neștiind dacă vor face parte dintre cei dați afară și nici ce valoare vor avea pachetele compensatorii. Leoni produce cabluri și ansambluri electrice pentru industria auto și resimte căderea comenzilor și vânzărilor, care afectează toți producătorii europeni de autovehicule", a mai spus Şupeală.

Compania ar fi început deja să reducă personalul

"Deja, față de 2023, Leoni Arad a redus numărul angajaților cu circa 500 de persoane, fiindcă în 2023 lucrau la Leoni Arad circa 4.300 de persoane. Compania germană Leoni are mai multe fabrici în România, înregistrând la momentul de vârf al activității un total de circa 12.000 de angajați la nivel național. Este posibil ca disponibilizările să afecteze și angajații Leoni din fabricile de la Pitești, Bistrița și Beiuș", a completat consultantul.

Anterior, compania ar fi închis deja o fabrică din Luduș, care avea circa 200 de angajați.

Leoni a anunţat acum câteva minute ITM Arad că vrea să concedieze 465 de salariaţi din 1.596 din fabrica Arad. E o notificare de concediere colectivă. "Pentru rentalibizarea activităţii". Urmează consultări cu sindicatele.

Leoni confirmă închiderea fabricii din Serbia

După anunțul din luna iulie privind închiderea fabricii Leoni din Malosiste, situată lângă Doljevac, Serbia, compania a confirmat oficial că producția a fost oprită, iar toate contractele de muncă au fost încheiate. Aproximativ 1.900 de angajați au rămas astfel fără locuri de muncă până la sfârșitul anului, potrivit publicației Serbian Monitor. Unitatea de producție fusese inaugurată în 2015, potrivit Ziarului Financiar.

